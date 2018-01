Ben Affleck vai dirigir e protagonizar filme solo de Batman

Ben Affleck vai atuar e dirigir novo filme solo de Batman Foto: Divulgação

Ben Affleck está oficialmente escalado para atuar atrás das câmeras. Ele dirigirá sozinho o próximo filme Batman, o que foi confirmado pelo chairman e CEO da Warner Bros, Kevin Tsujihara durante a apresentação do estúdio no CinemaCon.

Tsujihara comunicou na convenção de exibidores de cinemas que a lista da DC Comics da Warner incluirá pelo menos "10 filmes até 2010". E teremos James Wan dirigindo Aquaman e Affleck dirigindo o filme Batman. Não foram fornecidos mais detalhes sobre o projeto.

Affleck não se referiu à oportunidade de dirigir o filme quando subiu ao palco da CinemaCon com Amy Adams para agradecer aos exibidores pelo sucesso de bilheteria do filme Batman vs Super-homem: A Origem da Justiça.

A primeira exibição de Affleck como Batman junto com Henry Cavill como Super-Homem registrou uma bilheteria de 800 milhões de dólares em todo o mundo, apesar das péssimas críticas que o filme recebeu.

Adams e Affleck apresentaram uma sequência de momentos do filme que termina com o diretor Zack Snyder no set em Londres de Liga da Justiça, cercado por uma falange de super-heróis.

"Foi extremamente empolgante participarmos deste universo e estamos pensando em nos juntar à Liga da Justiça", disse Affleck.

Ponto culminante da sessão foi quando o diretor David Ayer apresentou o elenco de Esquadrão Suicida, incluindo Margot Robbie, Cara Delevingne, Will Smith e Jared Leto. Smith estava entusiasmadíssimo para exibir o clipe do filme, gritando o tempo todo do palco.

"Vamos encher os cinemas e as pessoas vão comprar muita coisa", disse o ator aos exibidores.

Ayer disse que assistir à atuação da equipe de Esquadrão Suicida era como "passar algumas horas com as crianças mais divertidas da escola". E liderou os aplausos aos atores do filme quando deixaram o palco.

