Beyoncé é capa da Elle de maio em 45 países

No mês de maio, a revista Elle terá Beyoncé em sua capa nos 45 países em que a publicação está. As imagens de duas delas foram divulgadas nesta segunda-feira, 4, junto com alguns trechos da entrevista da cantora.

A nova marca de roupas de ginástica de Beyoncé, Ivy Park, foi um dos temas abordados na entrevista. De acordo com a cantora, a essência da linha é celebrar as mulheres e o corpo de cada uma.

Além disso, a Elle perguntou para a cantora como ela se sente no papel de uma mulher de negócios que dirige a própria companhia. "É excitante, mas ter o poder de tomar todas as decisões finais e ser responsável por elas é definitivamente um fardo e uma bênção. Para mim, poder é fazer as coisas acontecerem sem pedir permissão. É afetar o modo como as pessoas perceberem a si mesmas e o mundo ao seu redor. É fazer elas assumirem quem são com orgulho", responde Beyoncé.