Thelma rebate comentário de Karol Conká no 'BBB': 'quem nasceu para 21 nunca será 20'

Felipe Cobra (de óculos escuros na foto) entrou na casa do 'BBB 7' de última hora, após a expulsão de Fernando Orozco, que tinha um "laço de parentesco ou amizade" com um alto funcionário da Globo por ser amigo de infância do filho de Willy Haas. Felipe Cobra enfrentou Alberto, o 'Cowboy', que posteriormente sairia do programa com 85% dos votos. Levou a pior com 93% da escolha do público para sair.

Foto: Globo / Divulgação