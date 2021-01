'BBB 21': veja quem são os participantes do 'Big Brother' em 2021

Karol Conka está entre os participantes do 'Big Brother Brasil' em 2020 Foto: Reprodução de 'BBB 21' (2021) / Globo

O BBB 21 teve os primeiros participantes divulgados pela Globo nesta terça-feira, 19. Em 2021, a lista do reality show contará com famosos e 'anônimos'.

O primeiro anúncio foi feito durante o intervalo da novela Laços de Família, no Vale a Pena Ver de Novo. Confira abaixo os nomes de quem vai participar do novo Big Brother Brasil.

Quem são os participantes do BBB 21

Por enquanto, foram divulgados seis nomes. Esta reportagem seguirá em atualização conforme a Globo divulgar novos participantes.

Karol Conka

A cantora Karol Conka é natural de Curitiba e tem 32 anos de idade. Foto: Globo / Divulgação

A cantora Karol Conka tem 35 anos de idade e nasceu em Curitiba. Já se apresentou na abertura da Olimpíada do Rio de Janeiro em 2016 e participou dos programas Super Bonita e Prazer Feminino, do canal pago GNT.

Carla Diaz

A atriz Carla Diaz tem 29 anos e é conhecida por ter feito diversas novelas na Globo e na Record, além de ter vivido Suzanne von Richtofen no cinema. Foto: Globo / Divulgação

A atriz Carla Diaz ficou conhecida ainda criança, quando fez parte do elenco de novelas como Chiquititas e Laços de Família. Se destacou como Khadija, em O Clone, e fez diversos outros papéis na Globo e na Record, como a versão brasileira de Rebelde.

Recentemente, a atriz protagonizou dois filmes sobre o caso Suzane von Richtofen. Ela também fez um papel em A Força do Querer, atual reprise da Globo. No último mês de julho, aos 29 anos de idade, Carla Dias revelou ter descoberto um nódulo em sua tireóide.

Camilla de Lucas

Aos 26 anos, Camilla de Lucas é conhecida por ser influenciadora digital e se intitula como "blogueirinha real". Começou nas redes sociais publicando vídeos falando sobre beleza no YouTube. Já cursou contabilidade e trabalhou em um escritório no passado.

Arthur

Arthur é instrutor de crossfit, tem 26 anos de idade e é natural de Conduru, no Espírito Santo. Foto: Globo / Divulgação

O instrutor de crossfit Arthur, 26, nasceu em Conduru, no Espírito Santo, e foi para Goiânia tentar a vida como jogador de futebol, passando por clubes como Atlético Goianiense e Ponte Preta, mas teve a carreira abreviada por lesões. Se formou em educação física.

Caio

Aos 32 anos, o fazendeiro Caio mora com a noiva e tem duas filhas. Foto: Globo / Divulgação

Aos 32 anos de idade, Caio é fazendeiro de Anápolis, em Goiás. Chegou a cursar quatro faculdades, mas não concluiu nenhum curso. Mora com a noiva e tem duas filhas. "Eu tenho a personalidade muito forte, mas no dia a dia minha vida é tranquila", afirmou.

João Luiz

João Luiz, 24, é professor de geografia e mora na cidade de Extrema, apesar de ter nascido em Santos Dumont, ambas em Minas Gerais. Ele vive com o namorado, uma calopsita e duas chinchilas.

O professor é fã de funk e gosta de dançar. "Sou calmo, explosivo, animado, impaciente. Um pouco de tudo", afirmou.

O que se sabe sobre como vai ser o BBB 21

O novo Big Brother Brasil estreia no dia 25 de janeiro de 2021. Informações têm sido dadas por Boninho desde o primeiro dia do ano. Entre elas, a promessa de que o Big Brother vai durar 100 dias, ou seja, com previsão de que a final ocorra na primeira semana de maio.

Os grupos Vip e Xepa devem ficar "juntos", conforme foi anunciado, e a "mesa tática" com bonecos será disponível a todos.

Assim como nas edições recentes do Big Brother Brasil, também haverá provas de resistência, provas do Anjo, o Big Phone, o Jogo da Discórdia e o 'bate-volta'.

Entre as novidades desta edição, estão a criação do Podcast do Líder, que ficará disponível no site Gshow e trará um programa em áudio gravado pelo líder da semana, podendo contar só com ele ou com outros participantes.

O BBB 21 também contará com o Flecha, que funcionará internamente como um aplicativo de relacionamento em que os competidores poderão declarar interesse em outros e descobrir se ele é mútuo.

A #RedeBBB terá a volta de Vivian Amorim, vice-campeã do BBB 17, e Ana Clara Lima, finalista do BBB 18, como repórteres. No lugar de Fernanda Keulla entrará o humorista e influenciador Rhudson Victor (clique aqui para conhecer mais sobre ele).

