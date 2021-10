‘The Voice Brasil’: Décima temporada estreia em formato inédito com cinco técnicos

Técnicos Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Michel Teló, IZA e Lulu Santos Foto: Globo/Fábio Rocha

A Globo traz novidades no formato do The Voice Brasil, que estreia a décima temporada nesta terça-feira, 26. Além dos quatro técnicos que disputam os talentos para chegar à taça de campeão do reality show, um quinto músico irá observar as apresentações de fora do palco e poderá reivindicar os participantes rejeitados para formar o seu time e concorrer ao título.

Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza e Lulu Santos são os líderes dos times oficiais, iniciando o reality com 18 vagas cada um. O “forasteiro” é Michel Teló, pentacampeão do The Voice Brasil e campeão do último The Voice Kids.

“Michel Teló ganhou cinco vezes o programa. Particularmente, venceu duas dessas temporadas com candidatos que ‘roubou’ de outros times por meio do ‘peguei’. Pensamos: ‘e se fizéssemos uma dinâmica em que tem uma pessoa de fora olhando para o jogo, pronta para agir na hora certa, com as jogadas certas, como em um velho oeste?’. Vimos uma oportunidade de criar uma brincadeira nova”, conta o diretor artístico, Creso Eduardo Macedo.

Carlinhos Brown garantiu que vai ficar atento aos movimentos de Teló. “A ideia do quinto técnico é uma sacada genial porque aumenta as chances para os candidatos e deixa o programa mais quente. O negócio é ficarmos de olho e ainda mais atentos com nossas escolhas porque Telozinho não deixa passar nada”, brincou o baiano.

Mas o sertanejo almeja o hexacampeonato. “Quero que seja um time de superação, de pessoas que teriam que voltar para casa, em um dia que não foram tão bem, e de repente têm outra oportunidade. Vou trabalhar com muito carinho para Time Teló chegar chegando e mostrar que a gente pode se superar”, conta Michel. “A parte mais difícil quando a gente monta a equipe é ter que começar a desfazê-la até chegar à voz campeã. São grandes cantores”.

Novas regras do jogo

Na primeira fase, de Audições às Cegas, os candidatos são avaliados apenas pela voz e os técnicos, que estão de costas, viram suas cadeiras quando selecionam alguém para seu time. Se mais de um técnico virar, o participante pode escolher com quem quer trabalhar.

Tem ainda o botão de bloqueio, onde um técnico pode bloquear a cadeira do outro, impedindo que ele participe da disputa de um talento.

A novidade é que, se o candidato não for eleito por nenhum dos quatro técnicos, ainda pode ser escalado para a equipe de Michel Teló.

Na fase Tira-teima, Carlinhos Brown, Claudia Leitte, Iza e Lulu Santos precisam reduzir seus grupos e selecionam seis vozes para se apresentarem de novo. Eles são divididos em duplas, que irão disputar uma vaga entre si com apresentações individuais. De cada dupla, o que não for escolhido fica disponível para ser escalado por outros técnicos por meio do “Peguei” e também concorrem às vagas de Michel Teló.

Com as equipes formadas, começam as Batalhas. Os quatro técnicos dividem seus times em duplas e eles irão disputar entre si performando uma mesma canção. Apenas um de cada dupla segue no jogo. Nesta fase, apenas Michel Teló tem o poder de resgatar os talentos eliminados pelos outros técnicos e finalmente completar o seu time.

Cinco técnicos na disputa

O Time Teló, já completo, entra definitivamente na competição na fase da Batalha dos Técnicos. Um técnico desafia o outro para um duelo, cada um representado por um talento da sua equipe. O vencedor é definido pelos outros três líderes que não estão participando da disputa; as vozes perdedoras deixam o reality. O técnico com mais vitórias nas batalhas ganha a vantagem na fase seguinte.

Começa o Remix, onde cada time tem seis vagas, sendo que três vozes já estão garantidas para a próxima fase. Os demais integrantes terão que se apresentar para disputar as outras três vagas. Na primeira rodada, os técnicos selecionam dois integrantes do seu time para continuar no jogo. Na segunda rodada, os talentos voltam a ser disputados por todos os técnicos, sendo que o vencedor da Batalha dos Técnicos tem a vantagem de poder escolher primeiro.

Ao Vivo

Nesta etapa, começam os Shows Ao Vivo e a votação do público. Os técnicos dividem seus times para se apresentarem em trios, sendo que apenas um participante será selecionado pelo público para ir à Semifinal.

Os dois candidatos restantes de cada grupo se apresentam individualmente para disputar uma vaga para a final. Os espectadores irão votar no seu favorito de cada time e o técnico também dará uma pontuação bônus ao seu escolhido. O candidato que tiver a maior soma de votos e pontos, será o finalista.

Na grande Final, o público irá definir o campeão, que levará o prêmio de 500 mil reais e um contrato com a Universal Music.

Os episódios inéditos do The Voice Brasil vão ao ar nas noites de terça e quinta-feira, após a novela Império, com reprises no canal Multishow às quartas e sextas, a partir das 20h30.

No Globoplay, o programa é transmitido simultaneamente à TV aberta, às terças e quintas, e fica disponível para assinantes.

No comando da atração, está Tiago Leifert - que faz seu último programa pela Globo antes de se despedir da emissora -, acompanhado por seu sucessor Andre Marques. Jeniffer Nascimento é responsável por mostrar os bastidores. A direção artística é de Creso Eduardo Macedo e a direção de gênero de Boninho.