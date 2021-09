'The Voice Kids': Gustavo Bardim vence a sexta temporada pelo time de Michel Teló

Gustavo Bardim, do Time Teló, é o campeão da sexta temporada do reality musical Foto: João Cotta / Globo

O último episódio do The Voice Kids aconteceu na tarde deste domingo, 26, quando Gustavo Bardim foi consagrado o campeão da sexta temporada do reality musical. O técnico Michel Teló ficou orgulhoso do seu pupilo, que ganhou um contrato com a gravadora Universal Music e um prêmio no valor de 250 mil reais.

Na primeira rodada Gustavo cantou Beatles e na segunda, Roberto Carlos, mostrando com sua versatilidade que merecia o título de campeão. Ele disputou a final com Helloysa do Pandeiro e Izabelle Ribeiro.

"Eu quero agradecer a Deus por tudo, tudo, tudo o que aconteceu aqui comigo! É um prazer incrível cantar aqui, e esse troféu não é só meu: é de todas as crianças!", disse Bardim emocionado.

Gustavo Bardim, do #TimeTeló, é o campeão do #TheVoiceKids com 65,38% dos votos! pic.twitter.com/f5ylfrb8OQ — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) September 26, 2021

A primeira rodada começou com a apresentação do Time Gaby, que se divertiu interpretando Tic Tic Tac, composição de Braulino Lima, que ficou conhecida com grupo amazonense Carrapicho.

Izabelle Ribeiro abriu a competição com o clássico Como Vai Você?, composição de Antonio Marcos e Mário Marcos, gravada originalmente por Roberto Carlos.

Disputando uma vaga na final, Ruany Keveny fez uma interpretação especial de Regime Fechado, sucesso nas vozes de Simone e Simaria. O público escolheu Izabelle Ribeiro para representar Gaby Amarantos na final.

Abrindo as apresentações do time de Carlinhos Brown, uma das favoritas, Helloysa do Pandeiro, esbanjou talento na apresentação de Baião, um clássico de Luiz Gonzaga.

Isabelly Sampaio também mostrou sua ginga no palco do reality com a performance de Madalena, música de Ivan Lins com Ronaldo Monteiro de Souza. Uma difícil escolha para o público, que elegeu Helloysa para a final por voto popular.

Na apresentação do time, Carlinhos Brown, Helloysa do Pandeiro e Isabelly Sampaio cantaram O Desequilibrado, composição do técnico com Milla Franco, brilhando no The Voice Kids.

Depois foi a vez de Michel Teló se juntar ao seu time para cantar A Minha Vida/My Way, emocionando com o clássico de Chitãozinho & Xororó. Um ótimo aquecimento para Gustavo Bardim e Maria Victória.

Depois do sertanejo, Gustavo trouxe o hit dos Beatles, Yesterday, em uma apresentação inesquecível.

Para brigar pela vaga na final, Maria Victória apostou no clássico da música brasileira, Pense Em Mim, de Leandro & Leonardo. Apesar da linda performance da artista, o público elegeu o talento de Gustavo Bardim para a última fase da temporada.

Segunda rodada

Gustavo Bardim encantou o público com sua versatilidade ao interpretar Como É Grande O Meu Amor Por Você, do rei Roberto Carlos.

Já Helloysa do Pandeiro escolheu o mestre Dominguinhos e se apresentou com De Volta Pro Aconchego, numa linda interpretação.

Mais um clássico no palco do The Voice Kids com Izabelle Ribeiro trazendo Maria Maria, de Milton Nascimento, para fechar a competição.

O público escolheu seu favorito, o talento mirim Gustavo Bardim. Emocionado, ele agradeceu os técnicos, os apresentadores e os seus colegas do reality.

Boninho participa de live do #TheVoiceKids e brinca com Michel Teló: 'Seis vezes?' → https://t.co/zOWQvZhtJl pic.twitter.com/jgsqWeljNX — The Voice Kids (@TheVoiceBrasil) September 26, 2021

Para encerrar o palco da sexta temporada do The Voice Kids, o campeão apresentou com seu técnico, Michel Teló, a canção Vida Vazia, de Bruno & Marrone.