Produtora de James Bond descarta versão feminina de 007

A próxima versão de James Bond não será uma mulher, disse a produtora da franquia em uma entrevista em meio ao aumento das especulações sobre quem poderia substituir Daniel Craig como o lendário agente 007.

O ator, de 51 anos, deve deixar o papel após o próximo filme de Bond, 007 – Sem Tempo para Morrer, que estreará em abril.

Há muitos rumores sobre quem poderia assumir seu lugar e sobre uma possível Bond mulher, mas a produtora Barbara Broccoli disse à revista Variety que, com certeza, será um homem. "Ele pode ser de qualquer cor, mas é homem", disse ela ao lado de Michael G. Wilson.

A franquia é uma das mais lucrativas do cinema — 007 Contra Spectre, de 2015, arrecadou US$ 880 milhões em bilheterias de todo o mundo, e 007 – Operação Skyfall, de 2012, mais de US$ 1 bilhão globalmente.

Barbara disse que apoia a criação de personagens femininas fortes, mas acrescentou: "não estou particularmente interessada em pegar um papel masculino e fazer uma mulher interpretá-lo. Acho que as mulheres são muito mais interessantes do que isso".

Em 2001, já havia expectativas de uma mulher no lugar de James Bond. Na época, Pierce Brosnan interpretava o protagonista e a atriz Catherine Zeta-Jones era cotada para entrar no lugar dele.

James Bond, Doctor Who e Robin: veja personagens clássicos que 'viraram' mulheres A BBC anunciou no último domingo, 16, que a atriz Jodie Whittaker fará a 13ª encarnação do Doctor, o personagem principal da série 'Doctor Who'. O anúncio trouxe bastante repercussão, e o público se dividiu ao saber da novidade. Não é a primeira vez que um personagem tradicionalmente interpretado por um homem é transformado em mulher. Veja na galeria a seguir os exemplos mais famosos dos personagens homens que também tiveram uma interpretação feminina

DOCTOR WHO A famosa série de ficção científica 'Doctor Who' é transmitida pela BBC desde 1963. O personagem principal, o Doctor, é um alienígena que viaja pelo espaço e tempo e tem o poder de se 'regenerar', uma forma sutil de mudarem o ator que interpreta o personagem quando necessário. Até agora, o Doctor foi interpretado por 12 atores, alguns notáveis como David Tennant e Christopher Eccleston

DOCTOR WHO Mudando este paradigma, a BBC anunciou no último domingo, 16, que Jodie Whittaker, conhecida por fazer a série 'Broadchurch', será a 13ª encarnação do Doctor a partir de dezembro

JAMES BOND Outro famoso personagem britânico é James Bond, o agente 007. Também sempre interpretado por homens desde sua estreia nos cinemas, em 1962, em '007 Contra o Satânico Dr. No', já são de longa data os rumores que uma mulher pode ser escalada para o papel quando Daniel Craig não quiser mais ser o espião mais famoso do cinema

JAMES BOND Após o anúncio de Jodie Whittaker como o novo Doctor, duas importantes casas de apostas de Londres - William Hill e Ladbrokes - aumentaram as chances de uma mulher interpretar o principal papel da série James Bond, com Gillian Anderson, mais conhecida por seu papel na série 'Arquivo X', como favorita entre os apostadores

M Ainda no mundo de James Bond, o chefe da seção MI6, codinome M, foi interpretado por um homem nos 15 primeiros filmes da longeva série. Bernard Lee foi o primeiro a interpretar o papel e, após sua morte em 1981, Robert Brown assumiu seu lugar

M Quando a franquia retornou em 1995 após um breve hiato, com '007 Contra GoldenEye', o estúdio MGM inovou e trouxe a atriz Judi Dench como a nova M. Ela encarnou a personagem durante todos os filmes da era Pierce Brosnan até 'Skyfall', quando foi substituída por Ralph Fiennes

THOR Thor é um dos integrantes do chamado 'Big 3' da Marvel junto com o Capitão América e Homem de Ferro. Nos quadrinhos, Thor é banido de Asgard por seu pai, Odin, e encarna no corpo do médico Donald Blake, que descobre seus poderes ao empunhar o martelo Mjölnir

THOR Em 2014, no arco 'Pecado Original', Blake perde o direito de empunhar Mjölnir por conta de um segredo terrível contado por Nick Fury. Em seu lugar, Jane Foster, que é interpretada por Natalie Portman no universo Marvel dos cinemas, é pura o suficiente para carregar o martelo e se torna a nova Thor

ROBIN O discípulo do Batman teve diversas encarnações nos quadrinhos, em sua maioria sempre homem. Desde Dick Grayson, o Robin original, até Damian Wayne o 'sidekick' do Homem-Morcego normalmente são jovens órfãos e sem perspectiva de vida que são 'adotados' e treinados por Bruce Wayne para combater o mal em Gotham

ROBIN Em dois momentos o Robin foi interpretado por uma mulher: a adolescente Carrie Kelley, no clássico de 1986 'O Cavaleiro das Trevas', de Frank Miller. Em 2004, Stephanie Brown se torna o quarto Robin após Tim Drake ser obrigado por seu pai a deixar de ser o discípulo do Batman

CAPITÃO MARVEL A Marvel 'roubou' o personagem Capitão Marvel da DC em 1969 após uma batalha judicial entre a editora do Super Homem e o criador do personagem, que hoje é conhecido como Shazam, deixar um vácuo em quem era o detentor do nome. A versão de Stan Lee surgiu como o alienígena Mar-Vell, que entrou em simbiose com o cientista Walter Lawson para combater vilões que o procuravam na Terra

CAPITÃ MARVEL Em 2012, após a morte de Lawson nos quadrinhos, a Ms. Marvel, Carol Danvers, assume o manto de Capitã Marvel. Além disso, a heroína será interpretada pela vencedora do Oscar, Brie Larson, no universo cinematográfico Marvel, em filme que será lançado em 2019

CAÇA-FANTASMAS A famosa franquia de caçadores de fantasmas criada por Dan Aykroyd e Harold Ramis nos anos 80 rendeu dois clássicos dirigidos por Ivan Reitman e algumas séries de desenho animadas. O grupo de protagonistas interpretados por Bill Murray, Aykroyd, Ramis e Ernie Hudson entraram para o imaginário popular de todos que cresceram na época

CAÇA-FANTASMAS A franquia sofreu um reboot leve em 2016 com os papéis invertidos, agora mulheres são as caçadoras de fantasmas. O longa, que foi dirigido por Paul Feig e contou com Melissa McCarthy, Kristen Wiig, Kate McKinnon e Leslie Jones como protagonistas causou polêmica ao ser anunciado por não trazer nenhum dos protagonistas clássicos aos seus papéis antigos

SHERLOCK HOLMES Sherlock Holmes foi interpretado e reinterpretado diversas vezes nos cinemas e televisão. A versão mais recente do personagem de Arthur Conan Doyle é a série 'Sherlock', da BBC, em que Benedict Cumberbatch é Sherlock Holmes e Martin Freeman é John Watson

SHERLOCK HOLMES Já na versão americana, 'Elementary', que vai para a sua sexta temporada em 2017, John Watson vira Joan Watson, interpretada por Lucy Liu, e James Moriarty, o arquirrival de Sherlock, se torna Jamie, e é interpretada por Natalie Dormer

BATTLESTAR GALACTICA No clássico da ficção científica 'Battlestar Galactica', de 1978, o ator Dirk Benedict interpreta o personagem Starbuck. Um 'caubói' espacial clássico, machista e fumante inveterado, Starkbuck era o melhor amigo do Capitão Apolo

BATTLESTAR GALACTICA Quando um remake de 'Battlestar Galactica' foi revelado, em 2004, a atriz Katee Sackhoff foi escalada para viver o papel de Starkbuck, que virou o codinome da personagem Kara Thrace. Decisão muito criticada inicialmente, inclusive pelo próprio Benedict, Thrace acabou virando uma das personagens favoritas do remake

No mundo da TV e do cinema, não seria a primeira vez que um personagem tradicionalmente interpretado por homens mudaria para uma mulher. Em 2018, Jodie Whittaker estreou como primeira mulher protagonista em Doctor Who. Ela substituiu Peter Capaldi, que interpretava o Doctor na série desde 2014.

Após o anúncio de Jodie, duas importantes casas de apostas de Londres - William Hill e Ladbrokes - aumentaram as chances de uma mulher interpretar o principal papel da série James Bond, com Gillian Anderson, mais conhecida por seu papel na série Arquivo X, como favorita entre os apostadores.

Com informações da Reuters