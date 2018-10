Estreia de primeira mulher protagonista em 'Doctor Who' tem recorde de audiência

A atriz Jodie Whittaker, que interpreta Doctor Who na 11ª temporada da série. Foto: Divulgação

A 11ª temporada de Doctor Who começou no último domingo, 7, e obteve a audiência mais alta da história do seriado, com 8,2 milhões de telespectadores.

O motivo da visibilidade foi a estreia da primeira mulher protagonista da série: a atriz Jodie Whittaker, que assumiu o papel de Doctor Who como a 'Senhora do Tempo'. Ela aparece no primeiro episódio, chamado 'A mulher que caiu na Terra'.

Com esse recorde, Jodie Whittaker superou a estreia de Peter Capaldi, em 2014 (6,8 milhões de telespectadores), e o de Matt Smith, em 2010 (8 milhões).

O seriado será transmitido no Brasil por meio da plataforma de streaming Crackle.