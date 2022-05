Patrícia Pillar e Claudia Raia celebram a volta de 'A Favorita'

Patrícia Pillar e Claudia Raia em 'A Favorita', novela da Rede Globo exibida originalmente em 2008 e que volta ao ar no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Foto: Frederico Rozario/Globo

A partir da próxima segunda-feira, 16, a novela A Favorita será exibida nas tardes da Rede Globo no Vale a Pena Ver de Novo. As atrizes Patrícia Pillar e Claudia Raia, que protagonizaram as rivais Flora e Donatela, celebraram a volta da obra.

"Sempre foi uma expectativa nossa saber como seria assistir à novela já sabendo quem estava falando a verdade. Acho que pode ser muito interessante para o público que terá a chance de não ser enganado pelas aparências", disse Patrícia. "Assim, as pessoas terão uma compreensão melhor da complexidade de cada uma das personagens", completou.

"Fiquei muito feliz quando soube. Assim que foi anunciado já me marcaram em várias postagens nas redes sociais. Acho que vai ser muito legal acompanhar a repercussão da história pelas redes, ver os memes. E assistir à novela mesmo", comentou Claudia, que aproveitou para elogiar João Emanuel Carneiro, escritor da obra.

Ela ainda falou sobre a construção da personagem. "Todo o processo foi estimulante para mim como atriz. Primeiro porque eu tive que já, de cara, trazer muitas nuances para a personagem. Afinal, ela era uma mocinha, mas que tinha ares vilanescos. O público tinha de ficar na dúvida sobre a Donatela, sobre o caráter dela."

Patrícia Pillar falou sobre a reação quando Flora se revelou a verdadeira vilã. "Foi mesmo uma grande virada, mas não foi nada forçado porque estava tudo ali construído no texto".

Segundo ela, o espectador já tinha uma imagem pré-concebida das personagens, que acabou despistando as verdeiras intenções delas. "Essa brincadeira levou o público a fazer uma aposta errada."

A atriz disse que não costuma assistir trabalhos antigos, mas, desta vez, verá A Favorita. Já Claudia Raia, que afirmou amar rever suas novelas, não conseguirá acompanhar por conta do trabalho, mas confessou já ter maratonado a trama no Globoplay.