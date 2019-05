'Orange Is The New Black': Netflix divulga teaser e imagens da última temporada

Última temporada de 'Orange Is The New Black', da Netflix, ganha teaser e data de estreia. Foto: Reprodução de 'Orange Is The New Black' (2019) / Netflix

A Netflix anunciou a data de lançamento da próxima temporada de Orange Is The New Black nesta quarta-feira, 22. A 7ª e última temporada da série, que também ganhou um novo teaser, e teve imagens divulgadas, estreia em 26 de julho de 2019.

Em outubro de 2018, a plataforma de streaming havia informado que a 7ª temporada seria também a última de Orange Is The New Black, porém, a data em que os episódios seriam disponibilizados ao público ainda não havia sido revelada até então.

Em seu perfil oficial no Twitter, a Netflix fez o anúncio da data: "Eu sei que tudo tem um fim, mas esse é um dos mais difíceis pra mim. A última temporada de OITNB chega em 26 de julho. Queria escrever mais, mas tô ocupada chorando".

Assista ao teaser da última temporada de Orange Is The New Black divulgado pela Netflix nesta quarta-feira, 22, abaixo:

Eu sei que tudo tem um fim, mas esse é um dos mais difíceis pra mim. A última temporada de OITNB chega em 26 de julho. Queria escrever mais, mas tô ocupada chorando. pic.twitter.com/jOv9UzPvOK — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 22 de maio de 2019

Confira também algumas das primeiras imagens da última temporada de Orange Is The New Black: