'Orange Is The New Black' chegará ao fim em 2019, anuncia Netflix

'Orange Is The New Black'. Foto: Netflix / Divulgação

A Netflix anunciou que a próxima temporada da série Orange Is The New Black será a última.

A novidade foi contada por meio de um vídeo publicado no Twitter oficial da série, que traz diversas integrantes do elenco valorizando o trabalho que foi feito desde o início, agradecendo o apoio dos fãs e ressaltando que sentirão falta.

Ainda de acordo com o comunicado, a 7ª e última temporada de Orange Is The New Black deve ser lançada em 2019.

Confira o vídeo abaixo:

Tá chegando o fim da sentença. A temporada final de OITNB vai ser a melhor de todas. <3 pic.twitter.com/t6qEUS1EXX — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) 17 de outubro de 2018

