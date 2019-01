'Muito empolgante', diz Naomi Watts sobre spin-off de 'Game of Thrones'

Assim como ‘Game of Thrones’, ‘The Last Kingdom’ também é baseada na literatura. A produção da BBC é uma adaptação do livro ‘Crônicas Saxônicas’, de Bernard Cornwell, e já tem duas temporadas concluídas (a primeira disponível na Netflix). As cenas filmadas na Hungria levam o espectador ao século IX, quando a Inglaterra é invadida por grupos de vikings e o jovem Uhtred (Alexander Dreymon) perde os pais durante as batalhas

Foto: Reprodução de cena de 'The Last Kingdom' (2015) / BBC America