'MTV MIAW 2021': Pabllo Vittar e Rafael Portugal serão os apresentadores da quarta edição

Pabllo Vittar e Rafael Portugal comandam o palco do MTV MIAW 2021 Foto: Ernna Cost

Pabllo Vittar e Rafael Portugal serão os apresentadores do MTV MIAW 2021, a premiação que celebra os ícones pop em 33 categorias. A quarta edição do evento acontece em 23 de setembro, às 22h, com transmissão simultânea na MTV Brasil e na fanpage oficial da MTV no Facebook.

Pabllo comemorou o convite para comandar a noite. "Empolgada para mais um ano de MTV MIAW e, desta vez, apresentando a premiação ao lado do Rafa Portugal. Que honra! Muito feliz em poder celebrar artistas tão incríveis, neste evento tão lindo".

O comediante e a cantora já se encontraram no palco do MTV MIAW 2019, quando Portugal entregou à Pabllo o prêmio Gato Rosa, da categoria Artista Musical.

Pabllo Vittar e Rafael Portugal já se encontraram no palco do MTV MIAW 2019 Foto: Cleiby Trevisan

Pabllo Vittar, iniciou sua carreira em 2015 com o single Open Bar. Em 2020, venceu o prêmio hino do ano no MTV MIAW pela canção Amor de Que. Nesta edição, a drag queen maranhense concorre ao Álbum ou EP do Ano com Batidão Tropical. Ela disputa ainda o Troféu Gato Rosa em outras oito categorias: Artista Musical, Clipão da P#rr@ (Modo Turbo), Coreô Envolvente (Bandida), Feat Nacional (uma indicação por Modo Turbo, ft. Anitta e Luísa Sonza, e outra por Bandida, ft. Pocah), Hino do Ano (uma indicação por Modo Turbo e outra por Bandida) e Hitmaker Absurdo. Pabllo lidera as indicações do MTV MIAW 2021 ao lado de Luísa Sonza, com nove cada.

Rafael estará no comando da atração mais uma vez. “Que alegria e honra poder fazer parte dessa premiação, poder apresentar um dos maiores prêmios da atualidade e ao lado de ninguém menos que Pabllo Vittar. Coração tá na boca, mistura de emoções e responsabilidade. Tô feliz! Alô, MTV MIAW, tô chegando!", disse o comediante.

Um dos expoentes do humor no Brasil, Rafael Portugal faz parte do Porta dos Fundos, e do programa A Culpa é do Cabral, do canal Comedy Central. Neste ano, o comediante concorre na categoria Ri Alto, ao lado de outros grandes nomes da comédia brasileira.

O destaque do evento é o prêmio Ícone MIAW, que nesta edição concorrem Ítalo Ferreira, Juliette, Larissa Manoela, Maisa, Pequena Lo, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel e Virgínia Fonseca.

Em breve, a MTV irá anunciar as performances que vão acontecer no palco do MTV MIAW 2021. As votações estão abertas e podem ser feitas pelo site e pelo Twitter e Instagram, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e comentário. Veja aqui os indicados.