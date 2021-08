'MTV Miaw 2021': Confira lista de indicados e saiba como votar

As cantoras Luísa Sonza e Pabllo Vittar Foto: Felipe Grafias/Divulgação/ Ernna Cost

A MTV anunciou as categorias e os indicados ao MTV Miaw 2021 nesta segunda-feira, 23. Luísa Sonza e Pabllo Vittar lideram a lista com nove indicações cada uma.

Anitta vem na sequência com oito indicações. O rapper Xamã aparece depois, com sete, o funkeiro Kevin O Chris, Ludmilla, Mc Don Juan e Pedro Sampaio receberam seis cada.

As votações já estão abertas e podem ser feitas pelo site e pelo Twitter e Instagram, utilizando #PremiosMTVMIAW e a hashtag com o nome do indicado no mesmo tweet e comentário.

A quarta edição da premiação no Brasil conta com 33 categorias no total. Dentre elas, o destaque vai para o maior prêmio do evento, Ícone MIAW, que neste ano reúne Ítalo Ferreira, Juliette, Larissa Manoela, Maisa, Pequena Lô, Rebeca Andrade, Sasha Meneghel e Virgínia Fonseca.

Para 2021, novas categorias entram na lista. São elas: #EuShippo, Álbum do Ano, Coreô Envolvente, Girl Boss, Hitmaker Absurdo, Hitou no Passinho, Memeiro, Miawliscious, Música de Challenge, Orgulho do Vale, Reeleire do Ano, Reeleire Revelação, Style do Ano e Trap na Cena.

Como no ano passado, o evento vai acontecer em estúdio, seguindo todos os protocolos de segurança e higienização estabelecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) contra a covid-19. Em breve, a MTV também anunciará quais serão as apresentações que vão ocorrer no palco da premiação, assim como o nome de quem apresentará esta edição.

Confira todas as categorias e indicados do MTV Miaw 2021

Ícone Miaw

Larissa Manoela

Maisa

Sasha Meneghel

Juliette

Ítalo Ferreira

Rebeca Andrade

Virgínia Fonseca

Pequena Lô

Realeza do reality

Gil do Vigor - BBB

Ingrid O'Hara - De Férias Com o Ex Brasil: Celebs

Isabella Scherer - MasterChef Brasil

Jojo Todynho - A Fazenda

Juliette - BBB

Lipe - A Fazenda

Matheus Novinho - Acapulco Shore

Lucas Maciel - A Ilha

Aposta Miaw

Bielo

Yasmin Castilho

Favelado Investidor

Fefê

Lara Silva

Mariah Nala

MC Dricka

Raphael Vicente

Meme pra vida

Ai, dor

Cringe

Dogg Face

Gabi AE4

Jacaré da Vacina

O Brasil tá lascado

Pfizer

Shitty Flute

Pet Influencer

Amora, Bruna Marquezine

Dionísio, Lipe

Sol, Grazi Massafera

Beethoven, Marina Ruy Barbosa

Lilo, Viih Tube

Nelson, Bianca e Fred

Norbert Macedo, Anitta

Valdemar, Larissa Manoela

Hitmaker Absurdo

Alok

Vitor Kley

Barões da Pisadinha

Kevin O Chris

Luísa Sonza

MC Don Juan

Pabllo Vittar

Pedro Sampaio

Girl Boss

Anitta

Boca Rosa

Bruna Tavares

Flávia Durante

Lorena

Maisa

Manu Gavassi

Marina Ruy Barbosa

Style do ano

Bruna Marquezine

Glória Groove

Matheus Pasquarelli

Leo Picon

Xamã

Duda Beat

Jão

Sabrina Sato

Podcast Nosso de Cada Dia

Vênus Podcast

Eu Fico Loko

Flow

PodDarPrado

Não Ouvo

Nerdcast

Pod Delas

PodPah

Miawlicious

Ana Maria Brogui

Bela Gil

Downlicia

Mohamad Hindi

Paola Carosella

Receitas de Pai

Rodrigo Hilbert

Memeiro

Ademaravilha

Alvaro

Brasil Que Deu Certo

De Sola

Melted Videos

Pequena Lô

Saquinho de Lixo

Vittor Fernando

Hitou no Passinho

Ingrid O'Hara

Klayver Pop

Lara Silva

Lucca Maciel

Virgínia Fonseca

Cínthia Cruz

Orlandinho

Vanessa Lopes

Reeleire do ano

Gustavo Tubarão

Camilla de Lucas

Yarley

Lucas Guedez

Pequena Lô

Bielo

Ruivinha de Marte

Vittor Fernando

Reeleiro Revelação

Lorenza Valloto

Josy Ramos

Gabriel Holtz

Lucca Najar

Matheus Cardoso

#EUSHIPPO

Bianca e Fred

Caíque Gama e Flavia Gabe

Ícaro Silva e Lucas Leto

Lahn Lahn e Nanda Costa

Ludmilla e Brunna

Sasha e João Figueiredo

Vitória Strada e Marcella Rica

Zé Felipe e Virgínia

Orgulho do Vale

Bruna Linzmeyer

Dora Figueiredo

Gil do Vigor

Lia Clark

Pepita

Douglas Souza

Spartakus

Tarso Brant

Ri alto

Afonso Padilha

Evelyn Castro

Bruna Louise

Dani Calabresa

Rafael Portugal

Marcelo Adnet

Renato Albani

Thiago Ventura

Feat Nacional

Liberdade Quando o Grave Bate Forte - Alok, MC Don Juan e GBR

Deixa de Onda - Dennis feat Ludmilla e Xamã

Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta

Bandida - Pabllo Vittar e Pocah

Atenção - Pedro Sampaio e Luisa Sonza

Fala Mal de Mim - Pedro Sampaio, Wesley Safadão e Daniel Caon

Leão - Xamã e Marília Mendonça

Tranquilita - Zé Felipe e Virgínia

Beat BR

BIN

Djonga

Filipe Ret

L7nnon

Lourena

MC Cabelinho

Tasha e Tracie

Xamã

Hino do Ano

Deixa de Onda - Dennis, Ludmilla e Xamã

Tipo Gin - Kevin o Chris

Rainha da Favela - Ludmilla

Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta

Bipolar - MC Davi, MC Pedrinho e MC Don Juan

Quero Ver É Me Esquecer - Barões da Pisadinha ft. Jorge e Matheus

Bandida - Pabllo Vittar e Pocah

Atenção - Pedro Sampaio e Luísa Sonza

Hit Global

Positions - Ariana Grande

Love Sick Girls - Black Pink

Levitating - Dua Lipa

Peaches - Justin Bieber

Montero - Lil Nas X

Midnight Sky - Miley Cyrus

Good 4 U - Olivia Rodrigo

Bad Habits - Ed Sheeran

Positions - Ariana Grande

Clipão da porr*

Não Passa Vontade - Anavitoria e Duda Beat

Girl From Rio - Anitta

Sistema Obtuso - Criolo e Tropkillaz

Coringa - Jão

Morena - Luan Santana

Modo Turbo - Luísa Sonza, Pabllo Vittar e Anitta

Lokko - Giulia Be

Pensa - Vitão

Zika do Baile

Kevin O Chris

Kevinho

MC Don Juan

MC Dricka

MC Hariel

Tati Zaqui

Rebecca

MC WM

DJ lanso a braba

Alok

Dennis DJ

GM

DJ Guuga

GBR

Lucas Beat

Pedro Sampaio

Rennan da Penha

Artista Musical

Anitta

Luísa Sonza

Lagum

Ludmilla

Pabllo Vittar

Papatinho

Kevin O Chris

Xamã

Feat Gringo

Girl Like Me - Black Eyed Pease e Shakira

Kiss Me More - Doja Cat e Sza

Beautiful Mistakes - Maroon5 e Megan Thee Stallion

Qué Más Pues? - J.Bavin e Maria Becerra

Prisoner - Miley Cyrus feat Dua Lipa

Monster - Shawn Mendes e Justin Bieber

Leave The Door Open - Silk Sonic (Bruno Mars e Anderson Paak)

Save Your Tears - The Weekend e Ariana Grande

Prestatenção

BIN

Nick Cruz

Jovem Dex

Hyperanhas

Tília

Morenna

Duquesa

Trap na Cena

Hyperanhas

Jovem Dex

Kawe Keyblack

Mautê

Orochi

Recayd Mob

Sidoka

Álbum ou EP do Ano

Cor - Anavitória

NU - Djonga

Te Amo Lá Fora - Duda Beat

Imaterial - Filipe Ret

Doce 22 - Luísa Sonza

Portas - Marisa Monte

Batidão Tropical - Pabllo Vittar

Zodíaco - Xamã

Música de Challenge

Amor ou Litrão - Petter Ferraz e Menor Nico

Apaga a Luz e Apaga Tudo - MC Torpe

Bipolar - MC Davi, MC Pedrinho e MC Don Juan

Disco Arranhado - Malu e DJ Lucas Beat

Em Homem a Gente Não Confia - MC Manu

Meu Pedaço de Pecado - João Gomes

Preta do Cabelo Cacheado - MC Don Juan, TH CDM, DG e Batidão Estronda

Tipo Gin - Kevin O Chris

Maratonei

Bridgerton - Netflix

Manhãs de Setembro - Amazon Prime Video

Elite - Netflix

Gossip Girl - HBO Max

As Five - GloboPlay

Pen15 - Paramount+

The Handmaid's Tale - Paramount+

Wandavision - Disney+

