‘Modo Avião’: Filme da Netflix com Larissa Manoela ganha trailer

Larissa Manoela irá interpretar uma digital influencer viciada em redes sociais Foto: Netflix / Reprodução

A Netflix divulgou o trailer de Modo Avião, novo filme da plataforma que será protagonizado pela atriz Larissa Manoela. O lançamento ocorreu nesta quinta-feira, 9.

No filme Larissa interpreta a influenciadora digital Ana, uma jovem viciada em redes sociais e que não consegue ficar sem seu celular. Após um acidente de carro os pais de Ana decidem enviá-la para a casa do avô, interpretado pelo cantor Erasmo Carlos, em um lugar sem conexão com a internet.

A trama é baseada no roteiro do mexicano Alberto Bremer, com uma adaptação brasileira feita pelo escritor Renato Fagundes (Os Penetras 2 e Vai que Cola - O Começo) e Alice Name-Bomtempo (Vai que Cola). O filme estreia na plataforma de streaming no próximo dia 23 de janeiro.

Em suas redes sociais, Larissa Manoela comemorou o lançamento do trailer. “O surto é real! Com vocês o trailer oficial de Modo Avião”, disse Larissa. Recentemente ela não renovou seu contrato com o SBT e decidiu sair da emissora.

“Obrigada por terem me acolhido e terem feito do meu trabalho aqui dentro o melhor que poderia ter. Cresci, aprendi, evoluí e agora saio daqui com a sensação de missão cumprida. Fecho com chave de ouro mais um grande trabalho de sucesso", disse a atriz ao anunciar sua saída.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais