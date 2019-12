Larissa Manoela se despede do SBT: 'Fecho com chave de ouro'

A atriz e cantora Larissa Manoela. Foto: Intagram/@larissamanoela

Larissa Manoela se despediu do SBT na segunda-feira, 16, após quase dez anos trabalhando na emissora. Sorridente e com fotos de bastidores, a atriz publicou um texto no Instagram falando sobre a experiência na empresa de Silvio Santos.

"Quantos momentos eu vivi. Esses levarei comigo e com o meu coração cheio. Que presente ter conhecido e trabalhado com cada profissional presente", escreveu ela, que se reuniu com o elenco da novela infantil As Aventuras de Poliana, na qual interpretou a jovem Mirela.

"Obrigada por terem me acolhido e terem feito do meu trabalho aqui dentro o melhor que poderia ter. Cresci, aprendi, evoluí e agora saio daqui com a sensação de missão cumprida. Fecho com chave de ouro mais um grande trabalho de sucesso", completou.

Aos 18 anos e com milhões de seguidores nas redes sociais, Larissa Manoela destacou também que sempre terá humildade e gratidão por tudo que viveu. "Amo minha família SBT", concluiu.

Há rumores de que a atriz irá para a Globo, mas ainda não há nada oficialmente confirmado. Ela estará no filme Modo Avião, da Netflix, que estreia em 23 de janeiro de 2020. O longa conta a história de Ana, uma jovem influenciadora digital interpretada por Larissa. Ela sofre um acidente por ficar vidrada nas redes sociais e, por isso, enfrenta um 'detox' da internet.

Saída do SBT e 'praga de Silvio Santos'

Larissa Manoela se tornou mais conhecida do público ao participar de novelas no SBT. Ela é da mesma geração de Maisa Silva, a 'menina dos olhos' de Silvio Santos. Além de atriz, Larissa é cantora e realiza diversos shows pelo Brasil. Sobre o fim do seu ciclo na emissora, ela afirmou que tinha conhecimento de que "todo mundo" sabia que esse momento iria chegar.

"Eu estou sempre muito acostumada com os ciclos irem se fechando. É natural. O Silvio zoava: 'Você não vai ficar muito tempo aqui'. O que eles [no SBT] querem é que eu esteja feliz. Estou feliz", declarou Larissa Manoela durante a entrega da cerimônia Meus Prêmios Nick, em outubro deste ano.

Certa vez, Silvio Santos disse que, se Larissa Manoela saísse do SBT para a Globo, iria 'rogar uma praga', como teria feito com Ana Paula Arósio. A atriz não teme: "Ele fala isso só na frente das câmeras. A verdade é que ele torce pela felicidade de todos que trabalham com ele", garante.