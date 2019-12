Miss Universo 2019: Brasileira conquista o top 20, mas não vai para a final do concurso

A modelo Júlia Horta, representante do Brasil no Miss Universo 2019. Foto: Instagram/@juliahorta

A representante do Brasil no Miss Universo 2019, Júlia Horta, conseguiu alcançar o top 20 do concurso, mas não passou para as finais neste domingo, 8. A cerimônia ocorreu em Atlanta, nos Estados Unidos.

A grande vencedora da noite foi a miss África do Sul, Zozibini Tunzi. A brasileira não foi selecionada entre as candidatas das Américas.

Júlia Horta tem 25 anos e falou sobre os direitos das mulheres ao longo da disputa.

“Eu quero que minha voz seja ouvida contra a violência. Graças às mulheres do passado, hoje em dia eu tenho vários direitos”, afirmou, prometendo que vai lutar pela causa pelas próximas gerações.

A última vez que o Brasil venceu o concurso de Miss Universo foi em 1968, com Martha Vasconcellos.

