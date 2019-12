Pela terceira vez, África do Sul vence concurso de Miss Universo

Miss África do Sul vence concurso Miss Universo Foto: Elijah Nouvelage/REUTERS

A sulafricana Zozibini Tunzi foi proclamada vencedora do Miss Universo 2019 neste domingo, 8, na final do concurso que foi realizada em Atlanta (EUA). A representante da África prevaleceu sobre a porto-riquenha Madison Anderson e à mexicana Sofía Aragón, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente.

Tunzi, de 26 anos, foi a competidora mais completa nos testes do desfile e nas intervenções e respostas às perguntas do comitê de seleção.

A sul-africana sucedeu a filipina Catriona Gray, como vencedora do Miss Universo, que foi coroada no ano passado. Esta é a terceira coroa da Miss Universo que a África do Sul leva. O país já havia triunfado no concurso de beleza em 2017 com Demi-Leigh Nel-Peters e em 1978 com Margaret Gardiner.

Pela terceira vez, África do Sul leva coroa do Miss Universo Foto: VALERIE MACON / AFP

No concurso de hoje, que tinha Steve Harvey como mestre de cerimônias, Tunzi se destacou em frente ao microfone, principalmente por suas idéias contra o racismo e em defesa da igualdade.

A festa teve uma participação latina importante, quatro representantes da América Latina estavam entre os dez finalistas: México, Porto Rico, Colômbia e Peru. Brasil, Venezuela e República Dominicana ficaram entre os 20 finalistas.

Veja quais eram todas as candidatas: