Maju Coutinho comemora mudança para o 'Jornal Hoje': 'Que honra'

Maju Coutinho já apresentou o 'Jornal Hoje' e o 'Fantástico'. Foto: Cesar Alves/Globo

Maju Coutinho comemorou pelo Twitter a notícia de que será a nova apresentadora do Jornal Hoje. Sandra Annenberg, que atualmente está à frente do telejornal, comandará o Globo Repórter ao lado de Glória Maria. O anúncio das mudanças foi feito pela Rede Globo nesta sexta-feira, 9, que devem ocorrer no fim de setembro. Veja mais detalhes aqui.

"Faço aniversário amanhã, mas o presente veio hoje. Que honra e que grande responsabilidade apresentar um telejornal brilhantemente comandado pela competente e querida do público e dos colegas Sandra Annenberg", escreveu Maju ao compartilhar um tuíte do jornalista Ernesto Paglia que falava sobre as novidades.

Colegas de casa da apresentadora aproveitaram o tuíte para parabenizá-la. "Parabéns, Maju!!! Vai com tudo!", disse Cauê Fabiano. Rodrigo Carvalho, correspondente da emissora na Europa, comentou com três corações.

❤️❤️❤️Faço aniversário amanhã, mas o presente veio hoje. Que honra e que grande responsabilidade apresentar um telejornal brilhantemente comandado pela competente e querida do público e dos colegas @sandraannenberg ! https://t.co/OCh9eQpjzk — Maria Júlia Coutinho (@majucoutinho) August 9, 2019

No fim de julho, Maju Coutinho fez sua estreia como apresentadora do Fantástico. Ela também substituiu Poliana Abritta no último domingo, 4, e fará o mesmo neste domingo, 11.

Em fevereiro deste ano, a apresentadora também chamou atenção ao estrear no Jornal Nacional, tornando-se a primeira mulher negra na bancada do telejornal, que estreou há quase 50 anos, em 1º de setembro de 1969.