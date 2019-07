'Jornal Nacional': Globo anuncia 27 apresentadores em ação especial

O jornalista Carlos Tramontina Foto: Reprodução de 'SP2' (2019) / Globo

A Globo anunciou que realizará uma ação que permitirá a 27 apresentadores de suas afiliadas espalhadas em todos os Estados brasileiros e no Distrito Federal participarem do Jornal Nacional, em comemoração aos 50 anos do telejornal.

A informação foi confirmada pela emissora, que salientou que a lista "foi feita por sorteio", e "outros detalhes ainda estão sendo definidos". Em São Paulo, o selecionado foi Carlos Tramontina, apresentador do SP2.

A previsão é de que o início das apresentações seja realizado no Jornal Nacional de 31 de agosto de 2019, um sábado.

A primeira edição do Jornal Nacional foi ao ar em 1º de setembro de 1969.

Confira a lista completa de apresentadores que participarão da ação em homenagem aos 50 anos do Jornal Nacional abaixo:

Amapá: Aline Ferreira

Pará: Priscilla Castro

Rondônia: Ana Lídia Daíbes

Maranhão: Giovanni Spinucci

Ceará: Tais Lopes

Rio Grande do Norte: Lidia Pace

Alagoas: Filipe Toledo

Sergipe: Lyderwan Santos

Paraíba: Larissa Pereira

Bahia: Jéssica Senra

Goiás: Matheus Ribeiro

Mato Grosso: Luzimar Collares

Espírito Santo: Philipe Lemos

Santa Catarina: Fabian Londero

Rio Grande do Sul: Cristina Ranzolin

Pernambuco: Márcio Bonfim

Distrito Federal: Fabio William

Minas Gerais: Aline Aguiar

Rio de Janeiro: Mariana Gross

São Paulo: Carlos Tramontina

Acre: Ayres Rocha

Amazonas: Luana Borba

Roraima: Ellen Ferreira

Tocantins: Tiago Rogeh

Piauí: Marcelo Magno

Mato Grosso do Sul: Lucimar Lescano

Paraná: Sandro Dalpícolo