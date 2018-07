Kit Harington diz que chorou ao ler o roteiro da última temporada de 'Game of Thrones'

Kit Harington vive Jon Snow, personagem que está em 'Game of Thrones' desde a primeira temporada. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Jon Snow não sabe de nada? Pois agora ele sabe sim. O ator Kit Harington, que dá vida ao personagem em Game of Thrones, leu o roteiro da última temporada da série e agora sabe tudo o que vai acontecer.

Leia também: Kit Harington e Rose Leslie fazem anúncio da casamento à moda antiga

"Nós lemos tudo na semana passada, então, de fato eu sei de tudo agora", falou o ator durante o The One Show Friday da BBC. "Eu chorei no final. Você tem que lembrar que são oito anos e ninguém se importa mais com isso do que nós. Foi o maior projeto em que eu já estive. Escola, escola de teatro, qualquer coisa", continuou.

"Eu fico até um pouco chateado de pensar nisso. Vai ser um ano estranho, dizer adeus para todo mundo e fazer as últimas cenas com cada pessoa. E não sou apenas eu que estou muito ligado a isso, um monte de gente no mundo inteiro está ligado a isso", falou Harington.

Mas, como já era de se esperar, o ator deixou claro que vai manter segredo até o último minuto. "Me falaram: 'Não diga para ninguém que você está filmando, não tire fotos, não faça nada disso'. Está tudo muito fechado", comentou.

A última temporada de Game of Thrones já está sendo gravada e deve estrear apenas em 2019. Recentemente, Harington anunciou que está noivo de Rose Leslie, que interpretou Ygritte na série.