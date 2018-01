Kit Harington e Rose Leslie anunciam que estão noivos em comunicado de jornal

Kit Harington e Rose Leslie estão noivos. Foto: REUTERS/Neil Hall

Após muita especulação, Kit Harington, ator que interpreta Jon Snow em Game of Thrones e Rose Leslie, a Ygritte, estão oficialmente noivos. E a novidade foi anunciada da melhor forma possível.

O jornal The Times of London publicou em sua versão impressa desta quarta-feira, 27, o anúncio do casamento (à moda antiga!). "Senhor K. C. Harington e a senhorita R.E. Leslie. É anunciado o noivado entre Kit, filho mais novo de David e Deborah Harington de Worcestershire, e Rose, filha do meio de Sebastian e Candy Leslie de Aberdeenshire", diz a publicação.

Kit e Rose se conheceram durante as gravações de Game of Thrones, série na qual viveram um par romântico. Desde 2012, havia rumores de que eles estavam namorando – mas foi apenas em 2016 que eles fizeram sua primeira aparição pública juntos.