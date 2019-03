'Já brochei, é desesperador', diz Fabio Porchat, que estreia série 'Homens?'

Fabio Porchat em cena de 'Homens?'. Foto: Comedy Central / Divulgação

Homens?, série de comédia criada e protagonizada por Fabio Porchat, estreia nesta segunda-feira, 18, às 22h, no canal pago Comedy Central. E o ator afirma que possui algumas semelhanças com seu personagem.

"Já brochei na minha vida. É desesperador, muito tenso. Não sabia o que fazer. Essa coisa da insegurança do Alexandre [seu personagem] de querer mudar e entender o que tá acontecendo à sua volta é uma coisa que tem acontecido muito comigo", revelou Porchat em coletiva de imprensa realizada na última terça-feira, 12.

A trama gira em torno do publicitário Alexandre (Fabio Porchat), que revela aos seus amigos que tem sofrido com uma impotência sexual. São eles: o médico Pedro (Gabriel Louchard); o empresário Pedrinho (Raphael Logam); e Gustavo (Gabriel Godoy), que é imaturo e mora com a mãe.

Série 'Homens?' estreia nesta segunda-feira, 18 de março, no Comedy Central. Foto: Comedy Central / Divulgação

Os espectadores devem estar preparados para diversos comentários e piadas de cunho sexual, além de cenas de sexo que sejam mais 'semelhantes à vida real' do que a maioria das que vemos na teledramaturgia, segundo seus criadores.

Preparação para a série

Fabio conta que foi a uma clínica especializada no tratamento das disfunções sexuais masculinas.

Segundo ele, os homens ficam uma "média de 10 anos brochando" antes de procurar ajuda: "Ou seja, o homem é tão imbecil que ele não fala sobre isso, fica tentando [resolver o problema sozinho]".

VEJA TAMBÉM: Conheça as principais causas da impotência sexual

Para Porchat, o problema ainda é pouco comentado, mesmo entre amigos: "Homem só conta vantagem, não conta derrota. Nenhum homem chega e conta: 'Pô, ontem fui comer uma mulher, pau molão, tentei e não consegui".

Fora do padrão

As cenas podem parecer um pouco confusas para parte do público, que deve estar preparado para diversos diálogos e piadas de cunho sexual. É normal que cenas de pensamentos se misturem a cenas 'reais'.

Desta forma, os personagens conversam, simultaneamente, com pessoas que não estão no mesmo ambiente.

Na cena inicial, por exemplo, o personagem de Porchat está na cama de seu quarto com uma mulher. Na cena seguinte, antes mesmo de a mulher ir embora, sua cama já está em uma varanda, onde participa de um almoço com os amigos.

Série 'Homens?' estreia nesta segunda-feira, 18 de março, no Comedy Central. Foto: Comedy Central / Divulgação

"A gente procurou algumas linguagens estéticas não tão padrões assim. A gente brinca muito com as passagens de cena, de lembranças e tal, a gente apostou mesmo", explicou o diretor Johnny Araújo.

Rafael Portugal, o Pau

O ator Rafael Portugal, velho conhecido de Fabio no Porta dos Fundos, vive provavelmente o mais inusitado personagem que já teve de interpretar: o pênis de Alexandre. Para tal, é representado utilizando uma fantasia por vezes incômoda.

"Minha mãe falou: 'Filho, você é um pau'. Falei: 'É, mãe. Cheguei lá!'", brincou o ator, que falou também sobre a forma como foi escolhido: "O Fabio olhou e falou: 'A cara do meu pau!'".

Entre diversas brincadeiras e trocadilhos, Portugal falou sobre o papel: "É sensível, gosto dessa relação, porque o homem fala muito sobre pau, mas cuida-se pouco."

"Pro homem, a figura do pau é isso. Um endeusamento. Se não me engano, a cena dele conversando com o pau foi a primeira que escrevi na série, desde que tive a ideia, lá atrás. Era ele brochando e conversando com o pau: 'Me ajuda!'", explicou Porchat, que também afirmou ter sido difícil explicar aos produtores que sua ideia era usar um ator de verdade com uma fantasia de pênis, e não um desenho ou representação.

O personagem terá dois spin-offs nas plataformas digitais, o Canal do Pau, todas as quartas-feiras, e o Stand Up do Pau, todas as sextas-feiras. Será possível assistí-los no YouTube e no CC Play.

Nu masculino

"[Homens?] tem nu masculino, que é uma coisa que a gente quase não mostra hoje em dia. Você vê facilmente o corpo de uma mulher pelada o tempo inteiro, de homem não consigo lembrar a última vez que vi em uma coisa nacional um pau", ressaltou Miá Mello, que vive Mari, mulher de Pedro, um dos amigos de Alexandre na trama.

Porchat também falou sobre a raridade de cenas do tipo em obras conhecidas: "Procurei no YouTube cenas de nu frontal masculino. No cinema americano, tem, tipo, 50 cenas na história. E de mulher não tem nem a lista, o que mais tem é mulher pelada".

Série 'Homens?' estreia nesta segunda-feira, 18 de março, no Comedy Central. Foto: Comedy Central / Divulgação

'Por que a mulher não pode falar sobre isso?'

"Putaria é bom, é saudável. Tá todo mundo feliz e ejacula, é maravilhoso, cara. Por que a mulher não pode falar isso? Eu tô falando isso, mas o meu 'eu' aqui dentro fala: 'ai, Miá, que horror', porque é assim, a gente foi criada nessa sociedade", Opinou Miá Mello, que dá vida à personagem Mari, mulher de Pedro (Gabriel Louchard).

"A gente tem que romper isso, falar livremente o que a gente acha e pensa, e tudo bem. Se todo mundo tá de acordo, feliz, achando que tá legal, tá tudo bem", complementa.

Referências

Porchat também falou sobre algumas séries estrangeiras que serviram para dar alguma inspiração à produção: "Assisti muito Sex and the City, é muito divertido. Girls também foi uma influência. Adoro Girls. Essa coisa da nudez vem muito do Girls".

Diversidade

Fabio ressaltou a diversidade do elenco: "O personagem [de Raphael Logam], desde o roteiro, era pra ser negro, mas que isso não fosse uma questão. [...] Queria que tivesse um ator cadeirante e um ator negro."

"A única coisa que eu não queria que tivesse entre os quatro amigos era um gay, porque queria falar desse mundo hétero, os quatro héteros machistas. O gay já seria com certeza mais aberto", complementou.

Série 'Homens?' estreia nesta segunda-feira, 18 de março, no Comedy Central. Foto: Comedy Central / Divulgação

"É uma série com quatro protagonistas homens, mas as dramaturgias de cada personagem são todas permeadas por mulheres. As mulheres geralmente trazem as soluções para os problemas", salientou Lorena Comparato, que vive a prostituta Tainá.

Porchat também ressalta que a série fala sobre "como o machismo é ruim também para os homens": "Vejo muitos homens olhando o feminismo como se fosse uma luta das mulheres, elas tão lá conquistando o direito, como se os homens tivessem que ficar no cantinho deles, só esperando."

"Os homens tem que mudar, tem que perceber, é isso que a série está tentando mostrar para os homens. Chacoalhar um pouquinho e falar: 'Vocês também têm que fazer sua parte!'", concluiu.

Homens? terá uma 2ª temporada?

Por fim, Fabio revelou que a ideia é que a série não se resuma a uma única leva de episódios: "Ela termina com um gancho para a segunda temporada que envolve os quatro personagens, e os roteiristas já tão na expectativa. Tudo depende. A gente precisa ir ao ar pra ver o que vai acontecer, se as pessoas vão gostar"

Homens?

O elenco de Homens? também conta com Gisele Itié (Cris), Miá Mello (Mari), Raphael Logam (Pedrinho), Gabriel Louchard (Pedro), Gabriel Godoy (Gustavo), Lorena Comparato (Tainá), Gisele Fróes (Simone) e Cintia Rosa (Dani).

Homens? estreia na próxima segunda-feira, 18, às 22h, no Comedy Central. Ao todo, serão exibidos oito episódios com 30 minutos cada.

Após a exibição na TV, os episódios ficam disponíveis na íntegra no CC Play. Após 24h, estarão disponíveis também no serviço de streaming Amazon Prime Video.

Entre os dias 18 e 26 de março a Oi TV, Sky e Vivo TV estarão com o sinal do Comedy Central aberto para todos os assinantes.

Confira alguns vídeos com trechos da série abaixo: