Gravações de ‘A Praça é Nossa’ são interrompidas por causa do novo coronavírus

'A Praça É Nossa' está no ar desde 1987, pelo SBT, apresentada por Carlos Alberto de Nóbrega. Foto: Instagram/@sbtonline

As preocupações em relação a proliferação do novo coronavírus atingiram, desta vez, as gravações de A Praça É Nossa, no SBT.

A direção decidiu suspender, por tempo indeterminado, a produção de programas inéditos. De acordo com um comunicado enviado pela emissora para a redação do E+, o “programa tem uma frente inédita que vai ao ar nesta quinta-feira, 19, e depois serão exibidas reprises”.

Carlos Alberto de Nóbrega comanda a atração desde 1987. Idealizado e protagonizado pelo pai dele, Manuel de Nóbrega, em 1956, A Praça É Nossa é dirigida pelo filho do atual apresentador, que eventualmente substituiu o pai em algumas oportunidades.

Na última quinta-feira, 12, Carlos Alberto de Nóbrega completou 84 anos e recebeu homenagem de amigos e de toda a equipe que o acompanha por anos. Pela idade, ele é considerado grupo de risco para covid-19.

Até o fechamento desta reportagem, o SBT ainda não tinha divulgado se a interrupção das gravações por causa do novo coronavírus atingirá outras atrações da emissora.