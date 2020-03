Carlos Alberto de Nóbrega completa 84 anos e recebe homenagem no SBT

O apresentador de 'A Praça é Nossa', Carlos Alberto de Nóbrega, e o companheiro de SBT Raul Gil. Foto: Gabriel Cardoso e Beatriz Nadler/SBT

Ao completar 84 anos de idade, Carlos Alberto de Nóbrega não poderia ter recebido homenagem melhor: diversos amigos e personalidades o visitaram na edição desta quinta-feira, 12, em A Praça é Nossa.

“Para você eu tiro o chapéu. Tenho um carinho muito grande por você e pela sua família. Cada vez que falo, me emociono. O sucesso do seu pai, o seu, dos seus filhos e da sua família é a humildade. Queremos te ver mais anos no banco da Praça”, declarou o apresentador Raul Gil.

Chamado carinhosamente de ‘Cazalbé’, o apresentador da atração também recebeu a visita de nomes como Danilo Gentili, Luciana Gimenez, Celso Portiolli, Leão Lobo e do humorista Fábio Rabin.

O colega de emissora, o apresentador Ratinho, disse: “Meus parabéns! Que você continue esse colega maravilhoso. Não é porque estou na televisão, mas Carlos Alberto é a melhor pessoa do mundo”, enfatizou.

Leão Lobo também lembrou do tempo em que Carlos Alberto de Nóbrega assumiu o lugar do pai na Praça. “Em 1976, você assumiu a Praça e as pessoas diziam que não ia durar. Você não só fez essa transposição como fez uma academia de humor nesse País. Você é um dos colegas mais generosos que temos aqui no SBT”, afirmou.

O apresentador também recebeu bolo e as felicitações de toda a equipe de produção e elenco do programa do SBT. “Nada me derruba, só Deus. Enquanto eu tiver vida e saúde, nada vai me impedir de fazer o que eu fiz aqui hoje e vir trabalhar”, concluiu Carlos Alberto de Nóbrega.

No Instagram, ele sempre compartilha momentos inesquecíveis em seu “velho e querido banco” da Praça. Confira: