Globo contrata humorista Paulo Vieira, ex-'Programa do Porchat'

Paulo Vieira e Fabio Porchat Foto: Instagram / @paulovieira.oficial

O humorista Paulo Vieira, ex-integrante do Programa do Porchat, foi anunciado como novo contratado da Globo para a próxima temporada do Zorra, que tem estreia prevista para abril.

"O Zorra é um programa que eu adoro. Quando veio o convite do Marcius Melhem, fiquei muito honrado. Foi o reconhecimento do meu trabalho, estou muito feliz em fazer parte da equipe", disse, em entrevista ao Gshow.

Não é a primeira passagem do humorista pela Globo: ele já participou do quadro Quem Chega Lá, do Domingão do Faustão, em 2015. Na época, assinou um contrato de um ano com a emissora.

Desde 2016, o ator fazia parte do elenco do Programa do Porchat, da Record TV, que saiu do ar com a saída de Fabio Porchat da emissora, no fim de 2018.

