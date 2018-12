Fabio Porchat se emociona em despedida de seu programa na Record

Fabio Porchat se emociona durante gravação de seu programa de despedida da Record TV. Foto: Reprodução de 'Programa do Porchat' (2018) / Record TV

Em determinado momento, o humorista Paulo Vieira, que o acompanhou durante toda a trajetória da atração, agradeceu o convite feito por Porchat, ressaltando que passava por uma fase difícil de sua vida à época.

"Quando eu vim fazer o teste, tinha acabado de ser despejado. Tinha colocado minhas coisas num contêiner, tomei banho num posto e vim fazer o teste. Isso é só pra você saber o quanto você mudou a minha vida", contou Paulo, que, na sequência, foi abraçado por Fabio.

Porchat também agradeceu o espaço dado pela Record TV: "me abriu essa oportunidade e me alçou a esse posto de apresentador. Vou ser eternamente grato, minha história estar linkada com a história da Record é uma honra, de verdade. Quantos comediantes não começaram, não passaram por aqui?"

Em outro momento, Porchat fez questão de estender os agradecimentos à produção do seu programa: "São muitas pessoas envolvidas. Tem um pessoal escondidinho, que odeia aparecer na TV, mas que tá ali. Todo esse pessoal, quero agradecer de coração, de verdade."

"Agradecer à equipe toda da Record, que sempre acompanhou a gente, e a produção que tá no dia-a-dia. O Diego Barredo, que foi quem me chamou pra fazer um talk show, acreditou em mim e me apresentou ao pessoal da Record. A Juliana Dantas, que coordenou toda esas produção. Todo o pessoal do estúdio que tá com a gente aqui sempre."

"De verdade, é muito importante ter todas essas pessoas tão competentes e torcendo pro programa."

Confira o momento abaixo:

