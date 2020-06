'Explode Coração' reestreia no Globoplay e Leandra Leal relembra personagem

Após a estreia na novela, sua carreira não engrenou. Ainda atuou em 'Por Amor' - onde foi capa do CD com a trilha sonora da trama - e 'Malhação' nos anos seguintes, e então ficou mais de cinco anos afastado da TV, até retornar em 'Metamorphoses', da Record, em 2004. Também fez a novela 'Mutantes', em 2008. Recentemente, fez pequenas participações em programas como o 'Zorra Total', o 'Tá no Ar' e o 'Tomara que Caia', além de diversos trabalhos no teatro. Em 2014, concorreu ao cargo de deputado federal pelo PTB do Rio Grande do Sul, utilizando a alcunha de Cigano Igor, mas obteve apenas 2.652 votos, ficando longe de ser eleito.







Foto: Instagram / @ricardomacchioficial