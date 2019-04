Em carta, elenco da série 'Empire' pede volta de Jussie Smollett

O ator Jussie Smollett. Foto: E. Jason Wambsgans / Chicago Tribune / Pool via Reuters

Seis dos principais atores da série Empire divulgaram uma carta aberta em que pedem a volta do ator Jussie Smollett ao elenco após as reviravoltas na Justiça por conta de uma agressão sofrida pelo ator em janeiro de 2019.

"Pedimos que nosso irmão, co-estrela e amigo seja trazido de volta para a 6ª temporada de Empire", indica o texto assinado por Terrence Howard (Lucious Lyon), Taraji P. Henson (Cookie Lyon), Bryshere Y. Gray (Hakeem Lyon), Trai Byers (Andre Lyon), Gabourey Sidibe (Becky Williams) e Nicole Ari Parker (Giselle Sims-Barker), que foi divulgado no site Deadline. Segundo o site, a Fox e a Disney não fizeram comentários sobre a carta (confira a íntegra ao fim desta matéria).

Os colegas citam diversas boas ações feitas por Jussie Smollett, que é identificado como uma pessoa "amável": "Agora, mais do que nunca, devemos nos unir como uma família. Uma família está lá para nós nos bons e nos maus momentos".

"Nós entendemos que o programa é um negócio. E que o negócio interessa para nós, também. Estamos confiantes que os fãs darão as boas-vindas ao nosso Jamal de volta à família Empire de forma tão entusiasmada quanto nós daremos", afirmam.

Entenda o caso de Jussie Smollett

Em janeiro de 2019, Jussie Smollett foi hospitalizado após sofrer um ataque supostamente racista e homofóbico. No decorrer das investigações, a polícia levantou a suspeita de que o ator da série Empire teria contratado dois homens para encenar a agressão, porque estava sendo cotado para deixar a série.

Smollet acabou sendo preso, mas foi liberado após pagar uma fiança de 300 mil dólares (aproximadamente R$ 1 milhão). No início do mês, a polícia de Chicago indiciou o ator por 16 crimes sob a acusação de falsa denúncia às autoridades.

Por conta da polêmica, o personagem Jamal Lyon, interpretado pelo ator, foi cortado dos dois últimos episódios da série Empire para evitar “transtornos adicionais” no set de filmagem da produção.

O caso ganhou tanta repercussão que até mesmo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comentou sobre ele em seu Twitter.

Os irmãos Olabinjo e Abimbola Osundairo, envolvidos no suposto crime falso de ódio sofrido pelo ator em Chicago, entraram com um processo contra os advogados de Jussie Smollett na última terça-feira, 23, acusando-os de difamação por insistirem em afirmar que eles haviam atacado o ator, mesmo depois que a polícia concluiu o contrário.

Carta do elenco de Empire em apoio a Jussie Smollett

Confira abaixo a íntegra da carta aberta do elenco de Empire em apoio ao ator Jussie Smollett:

"Queridos Charlie, Dana, Michael, Lee, Danny, Francie, Brian, Sanaa, Dennis e Brett.

Juntos, como uma frente unida, nós estamos junto a Jussie Smollett e pedimos que nosso irmão, co-estrela e amigo seja trazido de volta para a 6ª temporada de Empire.

Nós entendemos que os meses passados têm sido um processo difícil - às vezes, as manchetes trazem mais confusões do que esclarecimentos, ainda que agora nós tenhamos uma conclusão a esta provação. Ao longo das cinco temporadas de Empire trabalhando com Jussie e assistindo à sua condução ao longo deste traumático evento, nós viemos a conhecer não apenas o personagem que Jussie retrata, mas também o caráter pessoal de Jussie.

Ele é amável. Ele tem compaixão. Ele é honesto e, acima de tudo, é cheio de integridade. Ele também é inocente e não há mais discussão para incertezas legais após a queda das acusações criminais sobre ele. Estamos confiantes nas garantias de seu advogado de que o caso será derrubado porque ele não prevalecerá.

Jussie nos mostrou dentro e fora do set que ele realmente é um líder. Além de ser um amigo que se importa e um membro do elenco que trata cada membro da produção com amor e respeito, ele tem gasto tempo com nossas famílias e apoiado individualmente cada um de nós.

Essas recentes e detalhadas cartas do The Black AIDS Institute, The Rainbow Push Coalition e The City Light Orchestra mostram seu comprometimento com o verdadeiro serviço à comunidade. Apenas alguns meses atrás, Jussie se jutou ao Trevor Project para providenciar apoio ao seu programa voluntário que permite acesso a serviços de aconselhamento vitais a jovens LGBTQ em crise.

Antes disso, ele deu cada centavo de sua turnê mundial esgotada para diversas caridades. Ele adotou uma escola em Chicago, ensinou a escrever músicas a jovens encarcerados na cadeia de Cook County no ano passado e trouxe à família de Kayden Kinckle, um garoto de seis anos duplamente amputado, uma van acessível a cadeira de rodas, já que seu distrito escolar não tinha um ônibus escolar acessível para cadeiras de rodas.

Ele viajou à África do Sul a trabalho, e também para a Jamaica, para discretamente conhecer as condições de segurança da juventude LGBTQ. ISso tudo foi feito sem postagens, a necessidade de atenção, ou até mesmo de discussão.

Esse é o Jussie que nós conhecemos.

Está mais claro a cada dia que o clima político extremo em nosso país apenas fez nosso sistema de Justiça e a corte de opinião pública mais injustos.

É por isso que agora, mais do que nunca, devemos nos unir como uma família. Uma família está lá para nós nos bons e nos maus momentos. Ela pode atravessar o barulho e a confusão para entender que há uma pessoa no centro disso tudo e que não merece nada mais do que seguir em frente com sua vida.

Nós entendemos que esse programa é um negócio. E que o negócio interessa para nós, também. Estamos confiantes que os fãs darão as boas-vindas ao nosso 'Jamal' de volta à família Empire de forma tão entusiasmada quanto nós daremos.

É por isso que hoje nós escrevemos a vocês para manter Jussie no elenco, para que nós todos possamos deixar isso para trás e seguir em frente. Obrigado por dedicar seu tempo a nos ouvir. É nossa esperança que, juntos, nós possamos chegar à 6ª temporada como a família Empire inteira deveria.

Sinceramente,

Terrence Howard

Taraji P Henson

Bryshere Y. Gray

Trai Byers

Gabourey Sidibe

Nicole Ari Parker"