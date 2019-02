Donald Trump comenta prisão de Jussie Smollett por falsa denúncia

Donald Trump e Jussie Smollett Foto: Susan Walsh / AP Photo | Chicago Police Department via AP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, utilizou seu Twitter para se manifestar sobre a prisão do de Jussie Smollett, ator de Empire, nesta quinta-feira, 21.

Jussie foi preso sob a acusação de falsa denúncia às autoridades após supostamente ter armado um ataque racista e homofóbico que deixou-o hospitalizado em janeiro (clique aqui para ler mais sobre o caso).

"Jussie Smollett - e quanto ao MAGA e as dezenas de milhões de pessoas que você insultou com seus comentários racistas e perigosos?", escreveu Trump, em referência à sigla de Make America Great Again [Faça a América Grande de Novo], slogan usado por seus apoiadores na campanha presidencial.

De acordo com o site TMZ, um superintendente da polícia acredita que o caso teria sido armado porque "ele estava insatisfeito com o seu salário" em Empire. Sua fiança foi estabelecida em cerca de 100 mil dólares (o equivalente a R$ 376 mil).

.@JussieSmollett - what about MAGA and the tens of millions of people you insulted with your racist and dangerous comments!? #MAGA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de fevereiro de 2019

Entenda o caso da prisão de Jussie Smollett

Smollett teria sido agredido por dois homens, que deixaram a mensagem “Esse é o país do MAGA”, fazendo referência ao slogan “make America great again” (“faça a América grande de novo”, em português) de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

Testemunhas relataram que os agressores usavam máscaras de ski e abordaram o ator proferindo ofensas homofóbicas e racistas. A agressão começou com socos no rosto de Jussie e, em certo momento, um dos homens envolveu uma corda ao redor do pescoço da vítima.

Os irmãos apontados como principais suspeitos, Ola e Abel Osundairo, falaram sobre o caso: “Não somos racistas. Não somos homofóbicos e não somos contra [Donald] Trump. Nós nascemos e fomos criados em Chicago e somos cidadãos americanos”.

Na última semana, a polícia invadiu a casa dos suspeitos e descobriram que ambos aparecem como figurantes em Empire. O Departamento de Polícia de Chicago confirmou que eles são os mesmos homens que aparecem no vídeo de segurança do dia do ataque. A suspeita é que Smollett planejou o ataque porque estava sendo cotado para deixar a série.

De acordo com fontes da CBS, os irmãos disseram aos detetives do caso que encenaram o ataque com Smollett poucos dias antes e que receberam 3,5 mil dólares do ator, aproximadamente R$ 13 mil.

Jussie Smollett foi preso nesta quinta-feira, 21. A informação da prisão foi dada pelo porta-voz da polícia de Chicago, Anthony Guglielmi, no Twitter.

Na noite de quarta-feira, 20, Guglielmi já havia reportado as acusações criminais contra o ator, apontado como principal suspeito na investigação.