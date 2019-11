'Domingo Legal' exibe homenagem a Gugu; Celso Portiolli e Mara Maravilham se emocionam

O apresentador de televisão Gugu Liberato grava o 'Domingo Legal' no SBT, São Paulo, em 2 de novembro de 1997 Foto: Epitácio Pessoa/ Estadão

O Domingo Legal exibido hoje, 24, às 11h, homenageou Gugu Liberato, que morreu nesta sexta, 22, após sofrer um acidente doméstico em sua casa em Orlando, nos Estados Unidos. O apresentador comandou o programa do SBT de 1993 a 2009, a atração chegou a ser líder de audiência nas tardes de domingo entre o fim dos anos 1990 e 2003, inclusive vencendo o Domingão do Faustão.

A abertura trouxe imagens antigas de Gugu à frente da atração: o apresentador entusiasmado interagindo com a plateia, dançando a coreografia da música Meu Pintinho Amarelinho.

Celso Portiolli relembrou emocionado a trajetória de Gugu no SBT e falou sobre o luto. "A tristeza é muito grande, é imensa, a minha dor, a dor de todos os que estão aqui. Eu quero deixar os meus profundos sentimentos à família do Gugu, fica aqui o meu profundo pesar a vocês", disse.

A atração também exibiu entrevistas com artistas do SBT falando sobre a morte de Gugu Liberato.

Mara Maravilha apareceu bastante abatida e chorando. "Gugu não está morto. Ele é uma luz que sempre estará acesa."

Raul Gil falou sobre a relação que tinha com o apresentador há mais de três décadas. "Eu tenho muito orgulho do Gugu porque ele iniciou sua carreira praticamente no Brasil todo no programa de júri do Raul Gil em 1981. Hoje, nós perdemos um irmão um filho, um dos maiores orgulhos que eu tinha da minha vida e continuo tendo é que ele sempre lembrava: 'Raul Gil é o meu padrinho'. Eu perdi o meu afilhado", afirmou.

Gugu Liberato morre aos 60 anos nos Estados Unidos

Gugu Liberato caiu, na quarta, 21, de uma altura de quatro metros enquanto fazia um reparo no ar-condicionado no sótão da casa onde mora, na Flórida. Ele foi resgatado e internado no Orlando Health Medical Center.

Os exames iniciais constataram sangramento intracraniano. "Em virtude da gravidade neurológica, não foi indicado qualquer procedimento cirúrgico. Durante o período de observação foi constatada a ausência de atividade cerebral", observa o texto.

A morte encefálica foi confirmada por Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante da mãe do apresentador Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo.

Veja fotos de Gugu Liberato

Filhos de Gugu prestam homenagem ao pai

O filho mais velho de Gugu Liberato prestou uma homenagem ao apresentador neste sábado, 23, em seu Instagram. João Augusto Liberato publicou em sua rede social uma série de fotos com o pai e escreveu uma declaração.

"Meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói e inspirador. Ele tinha um coração muito puro, ajudava pessoas, e sempre fazia questão de manter a família unida. Tenho certeza que ele estará sempre conosco e em nossos corações. Agradeço por todas orações e suporte. Descanse em paz nos braços de Deus papai, te amo infinitamente", disse o jovem de 18 anos de idade.

As gêmeas Sofia e Marina, de 15 anos, agradeceram o carinho que estão recebendo do público e escreveram sobre Gugu.

Atendendo vontade de Gugu Liberato, família autorizou doação de órgãos

A família de Gugu Liberato informou que autorizou a doação de órgãos "atendendo uma vontade dele". "Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela", diz o comunicado assinado pela família e enviado para a imprensa nesta sexta, 22.

Neste sábado, 23, a assessoria de imprensa do apresentador divulgou nova nota em que ressalta que "todos os órgãos do apresentador foram doados. Segundo informações da equipe médica responsável, essa doação poderá beneficiar até 50 pessoas".

Corpo de Gugu Liberato deve chegar até quinta, 28, a São Paulo

O corpo do apresentador deve chegar no Brasil até a próxima quinta, 28, de acordo com informações da assessoria de imprensa do apresentador. O velório será na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), mas a data ainda não foi confirmada.

A ideia da família, segundo a assessoria, é abrir o velório ao público que tanto apoiou Gugu durante sua carreira na TV. O sepultamento ocorrerá no jazigo da família no Cemitério do Morumbi, em São Paulo.

O governador de São Paulo, João Doria, decretou luto oficial de 3 dias em todo o Estado.