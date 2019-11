'Fazia questão de manter a família unida', diz filho de Gugu Liberato

Gugu Liberato Foto: Antonio Chahestian / Record TV / 'Canta Comigo' / Divulgação

O filho mais velho de Gugu Liberato prestou uma homenagem ao apresentador neste sábado, 23, em seu Instagram. João Augusto Liberato publicou em sua rede social uma série de fotos com o pai e escreveu uma declaração.

"Meu pai foi uma pessoa abençoada, era meu herói e inspirador. Ele tinha um coração muito puro, ajudava pessoas, e sempre fazia questão de manter a família unida. Tenho certeza que ele estará sempre conosco e em nossos corações. Agradeço por todas orações e suporte. Descanse em paz nos braços de Deus papai, te amo infinitamente", disse o jovem de 18 anos de idade.

Sofia Liberato, de 15 anos, também usou a rede social para falar sobre a morte do pai. Em um post na seção stories do Instagram, ela afirmou que está muito triste, agradeceu o carinho e alertou sobre perfis fakes.

Texto publicado por Sofia Liberato neste sábado, 23 Foto: Reprodução Instagram/ @sofi_liberato

Mais tarde, ela publicou fotos com o apresentador e uma mensagem falando sobre o luto.

Marina Liberato, que é irmã gêmea de Sofia, escreveu uma mensagem em tom de agradecimento.

Gugu Liberato com o filho recém-nascido João Augusto, em 11 de novembro de 2001, no Hospital e Maternidade São Luiz Foto: Divulgação

Gugu Liberato morre aos 60 anos nos Estados Unidos

Gugu Liberato morreu nesta sexta-feira, 22, aos 60 anos, em Orlando, na Flórida, onde tinha uma residência. Ele havia sido internado em um hospital após cair de uma altura de quatro metros quando fazia um reparo no ar-condicionado no sótão da casa.

A morte encefálica foi confirmada por Guilherme Lepski, neurocirurgião brasileiro chamado pela família, que após ver as imagens dos exames em detalhes, confirmou a irreversibilidade do quadro clínico diante da mãe do apresentador Maria do Céu, dos irmãos Amandio Augusto e Aparecida Liberato, e da mãe de seus filhos, Rose Miriam Di Matteo.

Corpo de Gugu Liberato deve chegar até quinta-feira a São Paulo

O corpo de Gugu Liberato deve chegar no Brasil até a próxima quinta-feira, 28, de acordo com informações da assessoria de imprensa do apresentador. O velório será na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), mas a data ainda não foi confirmada.

A ideia da família, segundo a assessoria, é abrir o velório ao público que tanto apoiou Gugu durante sua carreira na TV. O sepultamento ocorrerá no jazigo da família no Cemitério Getsêmani, em São Paulo.

O governador de São Paulo, João Doria, decretou luto oficial de 3 dias em todo o Estado.

A demora no traslado do corpo se deve ao fato de que Gugu expressou o desejo de ser doador de órgãos. O corpo só poderá ser transportado após os procedimentos — que devem beneficiar até 50 pessoas, de acordo com informações da equipe médica.

Atendendo vontade de Gugu Liberato, família autorizou doação de órgãos

A família de Gugu Liberato informou que autorizou a doação de órgãos "atendendo uma vontade dele". "Gugu sempre refletiu sobre os verdadeiros valores da vida e o quão frágil ela se revela", diz o comunicado assinado pela família e enviado para a imprensa nesta sexta, 22.

Neste sábado, 23, a assessoria de imprensa do apresentador divulgou nova nota em que ressalta que "todos os órgãos do apresentador foram doados. Segundo informações da equipe médica responsável, essa doação poderá beneficiar até 50 pessoas".