Datena manda mensagem de apoio a Leo Dias: 'Já sofri isso dentro de casa'

Datena e Leo Dias. Foto: Reprodução de 'Brasil Urgente' (2019) / Band | YouTube / @SBT Online

O apresentador José Luiz Datena aproveitou o Brasil Urgente, da Band, da última quarta-feira, 13, para mandar uma mensagem de apoio ao apresentador Leo Dias, do SBT.

Leo ficou afastado do Fofocalizando e da emissora entre a última sexta-feira, 8, e a terça-feira, 12. Não é a primeira vez que o fato ocorre: em setembro, ele já havia se afastado para tratar sua dependência química em cocaína. No passado, um dos filhos de Datena teve problemas com o vício em crack.

"Quero mandar um abraço apertado, abraço mesmo, de verdade, porque já sofri isso, vivi isso dentro da minha casa, ao Leo Dias. E parabéns ao SBT, aos colegas, que estão dando o maior suporte ao Leo Dias. Eu espero que você consiga ficar curado, viu?", afirmou Datena.

Na sequência, concluiu: "Tenho certeza que vai ser. Tenho certeza absoluta que vai ser. Parabéns pela sua luta e ajuda dos companheiros da televisão do Silvio Santos."

Leo Dias agradeceu o apoio por meio de seu Instagram: "Em momentos como este, em que me afastei um pouco das redes sociais, ouvir algo vindo de José Luiz Datena é um estímulo maior a acordar amanhã e ter a certeza de que eu sou muito abençoado por Deus. Obrigado, Datena"

Confira a mensagem de Datena para Leo Dias abaixo:

Assista também a um depoimento de Datena sobre o vício de seu filho em crack, dado em seu programa em 2018: