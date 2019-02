Leo Dias anuncia novo afastamento do SBT: 'achava que já tinha vivido o fundo do poço'

Leo Dias Foto: YouTube / @Na Lata com Antonia Fontenelle

Leo Dias, um dos apresentadores do Fofocalizando, do SBT, anunciou nesta sexta-feira, 8, que se afastará novamente da emissora até ficar em "melhores condições". Em setembro, ele já havia se afastado para tratar sua dependência química em cocaína.

"Por respeito aos telespectadores do SBT, voltarei ao ar quando estiver em melhores condições. [...] Agora é recomeçar novamente do zero", escreveu Leo em seu Twitter.

O apresentador também publicou um pequeno desabafo indicando uma recaída.

"E eu, que estava me sentindo tão forte, e as coisas pareciam tão mais fáceis... Eu me esqueci que, a qualquer momento, a vida nos prega uma peça. Quando eu já achava que tinha vivido o fundo do poço, descubro que ele é mais profundo."

O assunto foi abordado por Lívia Andrade logo na abertura do Fofocalizando desta sexta-feira, 8.

"Pra começar, vou falar sobre o nosso amigo Leo Dias, que não está aqui hoje, porque está cuidando de problemas pessoais e particulares. Às vezes a gente não fica dando muita satisfação aqui, falando muito, porque nem todo mundo sabe lidar com esse tipo de situação, e, às vezes, as pessoas mesmo com boa intenção e querendo ajudar acabam atrapalhando."

Problemas com álcool e drogas Fábio Assunção foi preso em Arcoverde, no sertão de Pernambuco, após uma confusão em um bar. O ator foi filmado por populares e os vídeos mostram que ele estava completamente fora de si. Fábio luta há mais de dez anos contra o vício em álcool e em drogas, mas sempre tem as suas recaídas. Outros artistas também tiveram problemas com o vício, mas procuraram ajuda e tratamento. Veja alguns exemplos a seguir:

Foto: Paulo Belote/Globo | Estevam Avellar/Globo | Mauricio Fidalgo/Globo

Vera Fischer Vera Fischer chegou a ser internada quatro vezes para tratar de seu vício em álcool e em cocaína. Em entrevista ao jornal Extra, ela disse que a parte mais difícil foi admitir para si mesma que estava doente. "Não adianta alguém impor ou obrigar a nos tratarmos. A gente tem que ter essa atitude. Não cheguei a pedir para me afastar de um trabalho, mas deu muito trabalho me recuperar"

Foto: Estevam Avellar/Globo

Marcello Antony Marcello Antony também passou por maus momentos por conta de seu envolvimento com as drogas. Em 2004, chegou a ser preso. Ver seu nome ser manchete do Jornal Nacional por uma semana por conta deste problema o ajudou a se recuperar. "Foi bom porque eu cresci. Estava no fundo do poço, não tinha para onde ir. O chão onde estava me serviu como mola para eu ir lá para cima e ver tudo com clareza", disse ao jornal 'Extra'

Foto: Mauricio Fidalgo/Globo

Rita Lee Rita Lee já teve overdose, foi presa e internada em hospital psiquiátrico por exagerar no consumo de álcool e drogas. Hoje em dia vive reclusa em sua casa e diz ter adotado hábitos mais saudáveis

Foto: Iara Moreselli/Estadão

Walter Casagrande Walter Casagrande usou e abusou da cocaína e do álcool. "Hoje, eu não bebo, não uso droga nenhuma, óbvio. Vou em festas e quando o pessoal começa a beber, eu vou embora. Não fico no meio de pessoas que estão na euforia da bebida. Eu fico com elas até elas estarem na mesma sintonia. Quando elas passarem para lá, eu me retiro", disse no programa 'Nasi Noite Adentro', do Canal Brasil

Foto: Zé Paulo Cardeal/Globo

Dado Dolabella Dado Dolabella já foi preso portando maconha e revelou em entrevistas ter sido usuário frequente da droga.

Foto: Instagram/@dadodolabella

Dinho Ouro Preto Dinho Ouro Preto declarou, em diversas entrevistas, que foi usuário de drogas. Mas desde 2014 ele diz ter abandonado o vício

Foto: Ellen Soares/Globo

Drew Barrymore Drew Barrymore é uma mulher precoce: aos 9 anos de idade começou a consumir álcool, aos 10 experimentou maconha pela primeira vez, e cocaína aos 12. Aos 14, tentou se matar. Foi internada por duas vezes em clínicas de reabilitação e conseguiu abandonar os vícios

Foto: Saeed Adyani/Netflix

Elton John Elton John sobreviveu a uma overdose, em 1975. É viciado em álcool e em cocaína, mas diz que conseguiu se recuperar

Foto: Jean-Sebastien Evrard/AFP

Robert Downey Jr. Robert Downey Jr. tem um histórico conturbado com as drogas, que o levaram a ser preso por duas vezes. Após chegar ao fundo do poço, ele abandonou o vício e emplacou uma sequência de bons trabalhos no cinema e tem um dos cachês mais caros de Hollywood

Foto: Marvel Studios

Angelina Jolie Angelina Jolie conheceu o mundo das drogas aos 20 anos de idade e provou diversos tipos: cocaína, heroína, LSD e ecstasy. Conseguiu deixar esta vida com o apoio de seu primeiro marido, o ator Jonny Lee Miller

Foto: Universal Pictures

Tom Hardy Tom Hardy está sóbrio desde 2003, após um longo período consumindo pedras de crack. Ao site Yahoo, ele chegou a dizer que, à época, poderia vender a própria mãe em troca das drogas.

Foto: FX Networks

Ben Affleck Ben Afleck chegou a se internar em uma clínica de reabilitação em 2001 para se livrar do vício em álcool. Hoje, é um dos atores mais disputados de Hollywood

Foto: Claire Folger/Warner Bros.

Jamie Lee Curtis Jamie Lee Curtis está sóbria há 18 anos, após tratar os vícios em álcool e em analgésicos

Foto: Michael Becker/Fox

Russell Brand Russell Brand abusava do uso de heroína e de álcool. Sóbrio desde 2002, ele disse ao jornal 'The Guardian' que sua luta contra o vício permanece até hoje

Foto: Universal Pictures

"Tenho certeza: o Leo Dias a gente conhece, sabe que ele tem forças, que vai conseguir, vai superar, é um momento difícil, mas a gente já sabe, porque todo mundo passa por momentos difíceis na vida. Vamos entender esse momento, respeitar esse momento."

"O SBT está ao lado do Leo Dias. Nós também estamos, toda a direção, a produção, o pessoal todo do SBT, todo mundo junto, firmes e fortes. Tenho certeza de que logo, logo ele vai voltar melhor ainda."

Procurada pelo E+, a assessoria da emissora se posicionou por meio de nota: "O SBT não comenta sobre a vida particular de seus apresentadores, mas dará todo apoio necessário que o jornalista precisar”.

Confira os tuítes de Leo Dias falando sobre seu novo afastamento do Fofocalizando:

E eu, que estava me sentindo tão forte e as coisas pareciam tão mais fáceis. Eu me esqueci que a qualquer momento a vida nos prega uma peça. E quando eu ja achava que já tinha vivido o fundo do poço, descubro que ele é mais profundo. — LeoDias (@euleodias) 8 de fevereiro de 2019 Por respeito aos telespectadores do sbt, voltarei ao ar quando estiver em melhores condições. Desculpe decepciona-la, Livia, minha mãe, Esquilo e tantos outros. Agora é recomeçar novamente do zero. — LeoDias (@euleodias) 8 de fevereiro de 2019

Nas redes sociais, Leo Dias recebeu o apoio de fãs, colegas e amigos, incluindo nomes conhecidos como a autora de novelas Gloria Perez e a apresentadora Monique Evans.