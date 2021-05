Confira quem ganhou mais seguidores durante o 'BBB 21'

Juliette, Gil do Vigor e Camilla de Lucas foram os que conseguiram maior número de seguidores, em menos tempo, durante o 'Big Brother Brasil 21' Foto: Instagram/@bbb

O Big Brother Brasil 21 ficou marcado pela divisão de dois grupos: 'pipoca', dos participantes anônimos, e 'camarote', daqueles que já eram conhecidos do público. Os considerados famosos até então eram: o ator Fiuk, a atriz Carla Diaz e os cantores Projota, Karol Conká e Pocah. Outros conquistaram sucesso nas redes sociais, como Viih Tube e Camilla de Lucas antes de entrarem na casa.

Depois de cem dias de exposição, a perspectiva é a de que, mesmo com o fim do BBB 21, os brothers sigam ganhando seguidores.

A única que perdeu fãs nas redes sociais foi Karol Conká, que entrou no reality com 1,7 milhão de seguidores e terminou o programa com 1,3 milhão - 400 mil a menos ao longo do Big Brother Brasil. Ela foi a campeã no índice de rejeição: 99,17%.

O rapper Projota, que também alcançou índice de rejeição alto ao sair, com 91,89% do voto do público, tinha 2,8 milhões de seguidores quando entrou na casa e saiu com 3,7 milhões.

Pocah e Viih Tube entraram forte no reality show e praticamente botaram uma pressão nos colegas de programa, pois já tinham mais de dois dígitos de milhões de seguidores. Porém, levando em consideração que eram famosas, não cresceram tanto até suas respectivas eliminações. Pocah tinha 11,4 milhões de seguidores quando entrou e estava com 13,8 milhões ao sair. Viih Tube tinha 16,2 milhões e fechou a participação no Big Brother Brasil 21 com 18,7 milhões. A influenciadora digital também foi uma das que mais teve votos do público no paredão: 96,69%.

O comediante Nego Di foi o primeiro a bater o recorde de rejeição na história do BBB, com 98,76% dos votos do público. Entrou com 1 milhão de seguidores e saiu com 1,2 milhão.

Por outro lado, a pessoa que mais se destacou nessa edição foi uma anônima: Juliette Freire A relevância dela na internet chamou atenção. Isso porque a paraibana tinha menos de 4 mil seguidores quando entrou no BBB 21 e, até o último dia do programa, estava com 23,5 milhões. A advogada é considerada um fenômeno nas redes sociais.

Camilla de Lucas, que era influenciadora digital, tinha menos de três milhões de fãs no Instagram e, agora, até o fechamento desta reportagem, estava com 8,6 milhões, ou seja, mais que dobrou o número de seguidores.

Gilberto Nogueira, mais conhecido como Gil do Vigor, entrou no BBB 21 com 9.522 e saiu no último paredão do programa com 9,6 milhões. Porém, no dia seguinte, só durante a entrevista dele com Ana Maria Braga, que durou cerca de 1h, o doutor em economia conquistou mais de 1 milhão de seguidores.

A seguir, confira a quantidade de seguidores que cada um dos participantes tinha antes de entrar na casa e quando saíram.

Juliette Freire

A campeã de audiência nas redes sociais é a paraibana Juliette. Ela entrou no Big Brother Brasil 21 com apenas 4 mil seguidores e finalizou a participação com 23,5 milhões.

Gilberto Nogueira

Gilberto Nogueira admitiu, em entrevista para a Ana Clara, no site GShow, que chegou a comprar seguidores antes de entrar no BBB. Ele tinha 9.522. Até o último dia dele no reality, o número saltou para 9,6 milhões.

Camilla de Lucas

Uma das finalistas do BBB 21, Camilla de Lucas estava com 2,9 milhões de fãs no Instagram quando entrou no reality. Até o último dia estava com 9,7 milhões.

Viih Tube

Com um dos maiores índices de rejeição do BBB 21, a influenciadora digital Viih Tube tinha 16,2 milhões de seguidores quando entrou na casa e saiu com 18,7 milhões.

Pocah

A cantora Pocah entrou com um número relevante de seguidores, 11,4 milhões, mas conquistou aproximadamente dois milhões a mais de fãs no Instagram.

Rodolffo

Rodolffo emplacou o hit dessa edição do reality com a música Batom de Cereja. A participação dele no BBB fez com que o número de seguidores no Instagram passasse de 1,4 milhão para 5,1 milhões.

Sarah Andrade

A melhor amiga de Gil do Vigor no Big Brother Brasil 21 também foi uma das que mais conquistou seguidores ao longo do programa: saltou de 18,5 mil quando entrou para 6,8 milhões.

Carla Diaz

A atriz, que ficou marcada pela participação da novela Chiquititas, no SBT, entrou no BBB 21 pela equipe ‘camarote’ e tinha 2,1 milhões de fãs no Instagram. Terminou a participação no reality show com 7 milhões.

Arcrebiano

Arcrebiano foi o segundo eliminado desta edição e entrou na casa com pouco mais de 6 mil seguidores (6.292). Ao sair da casa, já estava com 2,7 milhões.

Caio

O melhor amigo do sertanejo Rodolffo deu um salto significativo no número de seguidores no Instagram. Caio tinha apenas 894 pessoas que o acompanhavam no Instagram e confessou que não era adepto das redes sociais. Quando saiu do BBB 21, registrou 3,7 milhões.

Fiuk

Por ter participado de novelas, seja como ator ou cantando, Fiuk tinha mais visibilidade. Entrou no BBB 21 com 1,3 milhão e, até o último dia do programa, estava com 4,1 milhões.

Arthur Picoli

O crossfiteiro, que foi par romântico de Carla Diaz e melhor amigo de Projota entrou no reality com 50,8 mil seguidores e saiu com 3 milhões no Instagram.

Projota

O rapper chegou na casa com 2,8 milhões e não chegou a crescer um milhão durante o período em que esteve na casa. Quando saiu do BBB 21, o Instagram dele tinha 3,7 milhões.

João Luiz

Quem teve um crescimento significativo ao longo do Big Brother Brasil 21 foi João Luiz. O professor tinha pouco mais de mil seguidores no Instagram (1.377) e saltou para 3,3 milhões quando foi eliminado.

Thaís

Apesar de ser considerada ‘planta’ por muitos colegas de BBB, Thaís mais que dobrou o número de seguidores no Instagram. Quando entrou na casa, tinha 12,5 mil. Na saída, contabilizou 2,2 milhões.

Nego Di

O humorista foi o primeiro recordista de rejeição do BBB 21. Ele entrou na casa com 1 milhão de seguidores e conquistou apenas 200 mil ao longo da participação dele no reality.

Kerline

Kerline foi a primeira eliminada do BBB 21. Quando entrou na casa tinha 56,5 mil seguidores no Instagram e saiu 488 mil.

Lumena

Lumena Aleluia tinha pouco menos de quatro mil seguidores, mais precisamente 3.642 quando entrou no BBB 21. Saiu com 179 mil.

Karol Conká

Campeã no índice de rejeição da história do Big Brother Brasil, Karol Conká foi a única desta edição a perder seguidores. Entrou no programa com 1,7 milhão e encerrou a participação no reality com 1,3 milhão, uma perda de 400 mil fãs.