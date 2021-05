'Queria que as pessoas gostassem de mim', declara Gil a Ana Maria Braga após sair do 'BBB 21'

Gil do Vigor, último eliminado do 'BBB 21', esteve com Ana Maria Braga no 'Mais Você' Foto: Instagram/@bbb/@anamaria16

Gil do Vigor não conseguiu conter as lágrimas durante o café da manhã do eliminado com Ana Maria Braga na manhã desta segunda-feira, 2. O economista teve 50,87% dos votos do público contra 47,65% de Camilla de Lucas e 1,48% de Juliette, no último paredão do Big Brother Brasil 21.

"Eu não estava preparada para esse encontro, de verdade. Eu esperava te ver daqui a uns três dias. Um dos maiores participantes do BBB, Gil do Vigor, bom dia", começou a apresentadora do Mais Você.

Ele começou explicando para Ana Maria Braga o por quê do apelido 'Gil do Vigor', que foi dado por uma colega de estudos. "Eu relacionava isso a minha capacidade de me entregar para as coisas, seja na faculdade, com meus amigos...sempre fui muito intenso. De me colocar de corpo e alma a tudo o que eu fazia", disse.

Ana Maria Braga mostrou o vídeo do momento em que Gil encontrou a mãe após a saída do BBB: "Minha maior preocupação era a minha mãe, ser um orgulho para ela".

Após um primeiro momento de lágrimas, Gilberto já arrancou risadas de Ana Maria Braga ao dizer que está solteiro: "Brasil, eu estou solteiro ainda, então... quem estiver interessado", brincou.

Ana Maria Braga rachando de rir com o Gil pic.twitter.com/DJ9EsvgsVi — karinrinrin (@nseimaismerda) May 3, 2021

É muito satisfatório ouvir um "Me lasquei" no programa da Ana Maria Braga. Obrigado, Gil do Vigor!#GILNOSSOCAMPEÃO — Jandinho do Vigor (@ThiagoJanderson) May 3, 2021

Petição pro Gil do vigor ir todo dia na ana Maria Braga até 2027 — Mabê. (@mabebonafe) May 3, 2021

Gil devolvendo a garagalha e o sorriso no rosto de Ana Maria Braga, que só Louro José a fazia dar. — Zândor Albino (@zandoralbino) May 3, 2021

Ana Maria Braga também perguntou para Gilberto o que ele achou de estar no programa. "Se eu passar 50 anos estudando o Big Brother, 'vigorando', e eu entrar no próximo BBB, Ana, é muito difícil", avaliou.

Sobre a união das torcidas entre Camilla e Juliette, o economista também analisou: "Eu já estava pronto de um monte de torcida contra mim. Só Jesus. Já imaginei que viria muita torcida pra cima de mim. Mas eu não imaginei que ela (Juliette) teria tanta torcida assim. Não que a torcida dela fizesse por maldade, mas para salvar a Juliette. E que minha torcida teria que ser muito forte para ganhar".

Sobre a relação dele com Sarah, Gilberto chorou muito. "A Sarah é alguém que amo demais, uma parceira. Eu sabia que tinha um ombro pra chorar. Ela era meu porto seguro (no reality). Uma amizade que vou levar para o resto da vida", declarou. A atriz Ingrid Guimarães comentou no Twitter: "Vendo Ana Maria Braga aqui. Que pena a influência de Sarah sobre Gil em relação à Juliette. Era uma implicância dela não dele no início". Mariana Ruy Barbosa também declarou: "Meu pódio lá no início era Juliette, Gil e Sarah, mas aí, o jogo foi mudando, né?".

Vendo Ana Maria Braga aqui. Que pena a influencia de Sarah sobre Gil em relaçao a Juliette. Era uma implicancia dela não dele no início — Ingrid Guimarães (@IngridGuimaraes) May 3, 2021

Meu podia lá no início era Juliette, Gil e Sarah... Mas aí... o jogo foi mudando né? — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) May 3, 2021

Em outro momento divertido, Ana Maria Braga fala dos flertes de Gil com Lucas Penteado e Fiuk, filho de Fábio Júnior. A apresentadora e Gil soltaram gritinhos. "Ah, que delícia de pessoa", disse Ana.

Assista ao vídeo:

Durante o bate papo, Ana Maria Braga informou Gil que, só durante o tempo do Mais Você, o ex-BBB ganhou mais de um milhão de novos seguidores nas redes sociais.