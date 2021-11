Comédia de Leandro Hassum e Juliana Paes é o filme de língua não-inglesa mais visto na Netflix

Juliana Paes e Leandro Hassum em novo filme da netflix Foto: Netflix

A Netflix divulgou nesta terça-feira, 23, que o longa brasileiro Amor Sem Medida é o filme de língua não-inglesa mais visto na plataforma na semana de 15 a 21 de novembro.

A produção protagonizada por Leandro Hassum e Juliana Paes estreou no streaming no dia 18 de novembro. Amor Sem Medida também entrou no Top 10 de outros 13 territórios, além do Brasil.

São eles: Costa Rica, República Dominicana, Guadalupe, Honduras, Martinica, Nicarágua, Uruguai, Venezuela, Luxemburgo, Portugal, Suíça, Ilhas Maurício e Ilha da Reunião.

O filme acumulou 9,6 milhões de horas vistas no mundo todo desde sua entrada na plataforma. O índice não só o coloca como líder entre produções de língua não-inglesa, como seria suficiente para deixá-lo em nono lugar entre todos os filmes do streaming.

Amor Sem Medida mostra um romance improvável entre os personagens de Hassum e Juliana. O comediante interpreta um cardiologista de apenas 1,50 m de altura, que se envolve com uma advogada.

O vice-líder entre os filmes de língua não-inglesa foi outro longa brasileiro, 7 Prisioneiros, que teve 9,5 milhões de horas vistas. Protagonizado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro, a produção retrata o tráfico humano no Brasil.