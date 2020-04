‘BBB 20’: Em paredão histórico, com mais de um bilhão de votos, Felipe Prior é o décimo eliminado

Victor Hugo é do interior do Maranhão, já atuou como backing vocal na banda de forró dos pais e hoje é psicólogo e cientista na área de saúde pública. No grupo dos 'Pipoca', ele vê no 'BBB 20' a oportunidade de continuar a vida acadêmica no exterior com o prêmio de R$ 1,5 milhão.

Foto: Globo/Divulgação