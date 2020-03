Votação para o paredão do ‘BBB 20’ chega a um bilhão de votos e bate recorde

Os competidores Felipe Prior, Mari Gonzalez e Manu Gavassi Foto: Victor Pollak/ Globo

O reality Big Brother Brasil chegou à marca de um bilhão de votos no paredão que elimina um dos participantes do programa, nesta terça-feira, 31. Ele está sendo disputado por Manu Gavassi, Felipe Prior e Mari Gonzalez, e o resultado deve ser divulgado nesta noite, 31.

O recorde superou o do paredão que resultou na eliminação do participante Guilherme, eliminado no dia 3 de março. Naquela semana foram 416 milhões de votos, e Guilherme recebeu mais votos que o youtuber Pyong Lee e a advogada Gizelly.

"Muito obrigado pelo engajamento absurdo que este paredão está causando. A gente se encontra à noite com uma edição histórica, uma eliminação histórica, um paredão histórico. E continuem votando!”, comemorou o apresentador Tiago Leifert, que aproveitou para lembrar que a votação ainda não foi encerrada.Vale lembrar que o recorde foi atingido em apenas 30 horas de votação, aberta na noite do domingo, 29. No Twitter, que está dividido com campanhas defendendo cada participante, os usuários comentaram o novo marco do reality, confira:

Chegou a 1 bilhão de votos MEU DEUS eh muita coisa socorro — PEDRÃO (@Itspedrito) March 31, 2020

#BBB20 Pandemia no mundo inteiro e o brasileiro passando a marca de mais de 1 bilhão de votos num reality Me pergunto como vai ser quando o bbb acabar pic.twitter.com/j1gZ24QMvT — Felipe (@FSD010) March 31, 2020

chocado em cristo rei já são mais de 1 bilhão de votos continuem votando #ForaPrior #bbb20 pic.twitter.com/ID5oMmyg8W — cleytu (@cleytu) March 31, 2020

O novo recorde do programa também é reflexo da grande divisão entre artistas, atletas e influenciadores digitais, principalmente, com campanhas contrárias à permanência de Manu Gavassi ou de Felipe Prior.

Algumas personalidades se posicionaram no paredão: Manu recebeu apoio, por exemplo, de Bruna Marquezine, Marina Ruy Barbosa e Larissa Manoela. Enquanto Prior tem a torcida dos jogadores Neymar, Gabigol e o surfista Gabriel Medina.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais