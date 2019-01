'BBB 19': Globo divulga os primeiros participantes do programa; confira

Alan Possemai, participante do 'BBB 19'. Foto: Reprodução de 'BBB 19' (2019) / Globo

O Big Brother Brasil 2019, mais conhecido como BBB 19, começa a ser exibido na próxima terça-feira, 15 de janeiro, mas a Globo começou a divulgar os participantes do programa apresentado por Tiago Leifert.

Nomes e informações estão sendo divulgados ao longo da programação da emissora nesta quarta-feira, 9. Esta publicação será atualizada conforme novos nomes forem surgindo.

Conheça os participantes do BBB 19

Alan Possamai

Alan Possamai tem 26 anos, e é microempreendedor em Criciúma, Santa Catarina.

"Moro com minha mãe, minha irmã e quatro cachorros. Sou mais do esporte do que da noite. Faço natação, ioga, e final de semana tô sempre na praia, surfando."

Confira fotos de Allan abaixo:

Carolina Peixinho Sodré

Carolina Peixinho é empresária de Salvador, Bahia, e tem 33 anos.

Se considera uma influenciadora digital e diz ser viciada em celular, mas garante que não se apega a objetos. “Meu amuleto é dar bom dia para o sol”.

Danrley da Silva

Danrley da Silva tem 19 anos, estuda biologia e vende picolés no Rio de Janeiro.

Nascido e criado na Rocinha, afirma que quase perdeu a seletiva para o programa por não ter internet em casa. "Não sou só o primeiro da minha família a entrar em uma faculdade, mas também fui o primeiro a terminar o Ensino Médio”.

Danrley, do 'BBB 19'. Foto: Reprodução de 'BBB 19' (2019) / Globo

Diego Wantowsky

Diego Wantowsky é empresário e criador de cavalos, tem 30 anos e é de Rio Negrinho, Santa Catarina.

Com estilo cowboy, Diego foi campeão brasileiro de laço comprido em cavalo crioulo em 2008.

Elana Valenária

Elana Valenária é engenheira agrônoma, tem 25 anos e é de Bom Jesus, no Piauí.

Ela afirma nunca ter ido ao cinema e conta que tomou um banho de chuveiro pela primeira vez aos 6 anos de idade.

Fábio Angnes Alano

Fábio Alano é profissional de educação física e atleta de MMA. Tem 27 anos e é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul.

“Quanto mais tempo ficar, mais visibilidade vou conseguir e mais as pessoas vão conhecer o meu trabalho, entender o tipo de energia que o lutador emana.”

Gabriela Hebling

Gabriela é designer gráfica e percussionista. Tem 32 anos e é de Ribeirão Preto, São Paulo.

"Tenho a lua em gêmeos. O negócio aqui é perigosinho".

Gustavo De Léo Soares

Gustavo Soares é médico oftalmologista, tem 37 anos e é de São Paulo.

Hana Khalil

Hana Khalil tem 22 anos e é do Rio de Janeiro.

Pretende fazer um santuário para animais caso seja campeã. “Não só de cachorro e gato. Também quero ter um porco, um boi, vaca, um cavalo”.

Hariany Nathalia de Almdeida

Hariany é modelo, tem 21 anos e é de Senador Canedo, em Goiás.

"Acho que sou mais pra maloqueira do que pra patricinha. [...] Sou muito da zoeira, uma pessoa muito fácil de fazer amizade."