'BBB 19': Globo desclassifica participante três dias antes da estreia

Fábio Alano foi eliminado do BBB 19 antes da estreia do programa. Foto: Reprodução de 'BBB 19' (2019) / Globo

Três dias antes da estreia do Big Brother Brasil 19, a Globo anunciou que desclassificou um dos participantes. Em nota, a emissora não dá detalhes sobre a elimição antecipada.

"A Globo tomou conhecimento hoje de fatos relacionados ao participante, avaliados como inadequados ao perfil dos competidores conforme o regulamento do programa. Fábio não será substituído", informou a emissora neste sábado, 12.

A estreia do programa permance sendo na próxima terça-feira, 15, depois da novela O Sétimo Guardião, com 17 participantes.

No Instagram de Fábio, as pessoas que gerenciavam o perfil lamentaram a saíde antecipada dele nos stories. "É com tristeza que a gente confirma a saída do Fábio. Obviamente, não é um momento fácil para ele nem para a família, que estavam com muita expectativa. No momento certo, o Fábio com certeza irá dar seu depoimento", diz o texto.

