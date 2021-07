Ana Maria Braga aparece fantasiada de 'Cruella' no 'Mais Você'

Ana Maria Braga se veste de Cruella para homenagear personagem da Disney Foto: TV Globo

Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores nesta quarta-feira, 21, ao aparecer vestida de Cruella durante o programa Mais Você.

A apresentadora surgiu fantasiada para homenagear a personagem da Disney.

"Todo mundo tem um lado #Cruella. Mostre ao mundo toda sua ousadia e genialidade com a hashtag #UnleashCruella", escreveu Ana Maria na legenda da foto em que publicou no Instagram.

Ela voltou ao comando do programa na segunda-feira, 19, após ficar duas semanas em isolamento social por causa do coronavírus. Ana Maria já havia recebido as duas doses da vacina contra covid-19 e apenas teve sintomas leves da doença.

A ação é resultado de uma parceria entre a Disney, a agência Publicis e a Globo para promover o live-action nos cinemas e para os assinantes do combo Globoplay e Disney+. A apresentadora também conversou com o elenco do filme. Ambientado na Londres dos anos 1970 em meio à revolução do punk rock, Cruella mostra uma jovem vigarista chamada Estella, uma garota inteligente e criativa determinada a fazer um nome para si através de seus designs.

Nas redes sociais, os internautas repercutiram a aparição de Ana Maria Braga e deram o título de 'rainha do cosplay'. "Ela é a dona da Globo", escreveu um seguidor no Twitter. "Essa mulher é um ícone", disse outra.

ela é a dona da globo change my mind https://t.co/PXZSsUCrfM — ꧁ ༒ marcellus ༒꧂ (@7marcelluz) July 21, 2021

essa mulher é um ícone https://t.co/e1E127R5Lf — Helenão (@lenabringmann) July 21, 2021

A Ana Maria Braga de Cruella é absolutamente tudo pra mim pic.twitter.com/qL9PcxO1lo — Blue Knees (@Edward_Chalamet) July 21, 2021