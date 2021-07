Ana Maria Braga testa positivo para covid-19 e não apresenta programa ao vivo

A apresentadora do 'Mais Você', Ana Maria Braga Foto: Maurício Fildalgo /Globo

Ana Maria Braga testou positivo para covid-19 nesta segunda-feira, 5. A apresentadora fez o exame antes de entrar no estúdio do Mais Você, seguindo os protocolos implantados pela TV Globo desde o início da pandemia de coronavírus, e não pode comandar o programa até se recuperar. Ela foi encaminhada a um hospital de São Paulo para acompanhamento.

O repórter Fabrício Battaglini foi colocado como substituto no Mais Você e, logo na abertura do programa, explicou ao público que Ana Maria Braga está bem e já havia tomado as duas doses da vacina.

A notícia surpreendeu os telespectadores, que enviaram mensagens de apoio à ela. "Os sintomas são leves. Ela está com dor de garganta, um pouquinho cansada. Mas o importante é saber que ela está bem", garantiu o jornalista.

Há mais de 20 anos no comando do Mais Você, Ana Maria Braga sempre priorizou a transparência com os telespectadores que a acompanham. Foi assim em todas as vezes que a apresentadora veio falar em público sobre os casos de câncer que teve de enfrentar, como em janeiro de 2020, quando descobriu um tumor no pulmão. Por isso, ela decidiu entrar ao vivo nesta segunda-feira, 5, rapidamente pelo celular e da cama do hospital, para tranquilizar as pessoas.

"Eu estava me sentindo um pouco resfriada na quinta-feira, mas me sentindo bem. Mas a gente nunca pensa, né? Eu nunca penso no pior. Mas dá um susto porque a gente ouve falar que um dos sintomas é perder o paladar (...) mas agora preciso me cuidar", declarou. Ana Maria também explicou aos telespectadores que perdeu o olfato e não consegue, por exemplo, sentir cheiro de perfume.

Depois da rápida participação, Fabrício entrevistou um médico para falar sobre os principais sintomas do coronavírus e reforçar a necessidade de as pessoas seguirem se protegendo, mesmo após receber a vacina contra covid-19.

Ana Maria Braga testou positivo pra COVID-19 hoje de manhã, ela disse em entrevista por vídeo chamada que teve sintomas leves de uma gripe na quinta-feira e hoje testou positivo.pic.twitter.com/u3nCxVy0Ap — MattyBala (@MattyBala) July 5, 2021

No Twitter, onde Ana Maria Braga tem uma legião de fãs, os internautas comentaram e se solidarizaram com o diagnóstico de covid-19. Muita gente também observou que ela apresenta sintomas leves da doença, graças às duas doses da vacina.

Ana Maria Braga está com Covid. Mas já foi vacinada com as 2 doses e está bem. Vacina funciona! — Enfermeira Andreia (@AndreiaBizzo) July 5, 2021

VACINA SIM! Ana Maria Braga testou positivo pra COVID. Ela já tomou as 2 doses da vacina e tem apenas sintomas leves. Antes que surjam fake news negacionistas é preciso dizer que a vacina diminui drasticamente os casos graves da COVID. — Jandira Feghali (@jandira_feghali) July 5, 2021 #MaisVoce ANA MARIA BRAGA COM COVID o brasileiro: pic.twitter.com/jzk4GPMyl8 — carolina (@desistideserpop) July 5, 2021

Ana Maria Braga também falou mais sobre o diagnóstico, no Twitter:

Sim, testei positivo para COVID-19. Já tinha tomado as duas doses. Estava com sintomas de gripe desde quinta, mas hoje de manhã perdi meu olfato. Tirando o mal estar, passo bem. Obrigada pelo carinho de todos! Não estou no programa pelo bem estar e saúde de todos! — Ana Maria Braga (@ANAMARIABRAGA) July 5, 2021

Neste domingo, a apresentadora publicou uma foto no Instagram, em casa, recebendo o amor de um dos cães dela, e sugerindo para que os internautas contemplassem a felicidade nos momentos simples da vida.

"Tomar um chá quente numa noite fria. Ver uma flor desabrochar dia após dia. Brincar com seu cachorro... Pequenas alegrias do dia a dia. Qual é a sua?", escreveu Ana Maria Braga.