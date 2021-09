'A Fazenda 13': Erasmo Viana e Rico Melquiades são confirmados no reality

Os influenciadores Erasmo Viana e Rico Melquiades Foto: Instagram/ @erasmo/ Instagram/ @ricoof

A Fazenda 13 estreou na noite desta terça-feira, 14, e a Record anunciou o restante dos participantes do reality. A nova edição do programa é apresentada por Adriane Galisteu e a sede fica em Itapecerica da Serra, em São Paulo.

Os peões anunciados na estreia foram: Aline Mineiro, Dynho Alvez, Erasmo Viana, Erika Schneider, Rico Melquiades, Tiago Piquilo e Solange Gomes. Vale lembrar ainda que o 21º competidor vai ser decidido através de voto popular e será anunciado neta sexta-feira, 17.

Disputam pela última vaga na atração os quatro influenciadores Alisson Jordan, Sthe Matos, Mah Tavares e MC Krawk. Anteriormente, os 13 primeiros nomes já haviam sido confirmados pela emissora, como Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Arcrebiano, Mc Gui e o outros. Saiba mais sobre os participantes revelados na noite desta terça-feira, 14:

A atriz, modelo e ex-panicat Aline Mineiro tem 29 anos e namora o humorista Leo Lins. Ela tem mais de 1 milhões de seguidores nas redes sociais. No Instagram, a equipe que está administrando o perfil da influenciadora anunciou: "Chegou o momento de compartilhar com vocês mais uma aventura que a Aline topou participar e nesse desafio o apoio de vocês será fundamental. Contamos com todos".

Dynho Alves, 26 anos, é dançarino, cantor e é marido da ex-peoa Mirella Santos, com quem participou da última edição do Power Couple Brasil, mas não chegou à grande final. Nas redes sociais, foi compartilhado o momento da entrada dele na Fazenda 13.

Erasmo Viana começou a carreira como modelo e fez sucesso nas redes sociais produzindo conteúdos sobre vida saudável e exercícios físicos. Tem 36 anos e já foi casado com a influenciadora digital Gabriela Pugliesi.

Erika Schneider, 30 anos, é modelo e ex-bailarina do Faustão. Ela acumula mais de 1 milhão de seguidores nas redes sociais. No Instagram, a equipe que está cuidando do perfil dela comunciou: "A espera acabou! Ela chegou, agora vocês vão poder acompanhar e conhecer mais sobre nossa peoa! Erika confirmada".

Rico Melquiades, de 29 anos, é influenciador digital e participou da última edição do programa De Férias Com Ex Brasil: Celebs. "Que esse novo desafio traga um capítulo surpreendente. Será uma oportunidade de mostrar o Rico além das emoções à flor da pele. Meu desejo é entregar para vocês mais entretenimento de qualidade e aquilo que vocês gostam: treta e fofoca, agora com um toque de sensatez', publicou.

Tiago Piquilo, de 37 anos, é cantor sertanejo que faz dupla com Hugo. "Mais um grande desafio pela frente, conto com apoio e o carinho de vocês!", escreveu no Instagram.

A modelo carioca Solange Gomes, de 47 anos, foi assistente de palco do apresentador Gugu Liberato e ficou conhecida como a "garota da banheira". "Contamos com todos vocês pra chegarmos na grande final!", anunciou a equipe dela.