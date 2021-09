'A Fazenda 13’: Público pode votar entre Alisson, Sthe, Mah e Krawk para entrar no reality

Influenciadores digitais disputam uma das 20 vagas do reality show rural Foto: Reprodução Instagram / @alissonjordann | @sthefanematos | @mah_tavaress_ | @krawk

A RecordTV anunciou na noite de terça-feira, 13, quatro influenciadores digitais que disputam uma vaga em A Fazenda 13. O público pode votar e escolher quem entra para o reality rural que estreia nesta quarta-feira, 14, às 22h45.

Conheça os nomes e saiba como votar:

Alisson Jordan é coreógrafo que trabalha com celebridades como Léo Santana. No último Rock in Rio participou como um dos bailarinos da Anitta. "Com o coração a mil e muita expectativa, agradeço todos os amigos, familiares, fãs e admiradores do meu trabalho, pois sem o reconhecimento e engajamento de vocês, nada disso seria possível. Comunidade da dança, preparem-se!

É o seu momento!", escreveu.

A influenciadora Sthe Matos é conhecida por suas polêmicas e pelas muitas cirurgias plásticas. Fenômeno no TikTok, a baiana tem mais de 4 milhões de seguidores. "Minha equipe, peguei o caminho da roça e estou embarcando na maior aventura da minha vida: A Fazenda 13. E vou tentar conquistar mais sonhos no laço", disse ela.

Mah Tavares, 19, ficou conhecida através de Whindersson Nunes com suas dublagens divertidas e bom humor. "Acho que pode ser uma vantagem, porque o público pode esperar menos de mim e eu mostrar mais", disse a influenciadora.

Para fechar a lista, MC Krawk acumula mais de 30 batalhas de rap vencidas. Seus vídeos têm mais de 20 milhões de visualizações na internet. No Paiol TikTok, o cantor revelou: "Vi nessa chance a oportunidade de mostrar pra todos vocês o WALLYSON, garoto sonhador, brincalhão que saiu de uma cidadezinha lá do interior do Piauí e hoje está participando de um dos maiores realities da TV brasileira", escreveu.

A votação será pela página oficial de A Fazenda.