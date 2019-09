'Friends': Ralph Lauren lança coleção inspirada em Rachel Green

A atriz Jennifer Aniston na casa onde mora, em Los Angeles. Foto: Sandy Kim/The New York Times

Para celebrar os 25 anos de Friends, a grife Ralph Lauren lançou nesta quarta-feira, 18, uma coleção inspirada na personagem Rachel Green, interpretada por Jennifer Aniston. O trabalho é uma parceria da marca com a Warner Bros. Consumer Products.

A escolha não é tão supreendente. Na série, Rachel trabalha para a Ralph Lauren durante algumas temporadas e consegue seu primeiro emprego no mundo da moda na loja Bloomingdale's, onde as roupas da coleção serão vendidas.

Intitulada Wear-to-Work, a linha tem peças que passaram por uma curadoria para transmitir toda a elegância da época (anos 1990 e 2000), mas com uma pegada mais moderna.

A coleção inclui camisas polo, calças em couro preto, saias em camurça, couro e xadrez e jaquetas de veludo e pele falsa de leopardo. Uma vez que a linha, como o próprio nome diz, é composta por 'roupas para trabalhar', os terninhos são parte do lançamento.

Para tornar a experiência mais imersiva, a Ralph Lauren fez uma parceria com a Bloomingdale's para a venda das peças, que também estão disponíveis no site da marca (veja aqui).

A atriz Jennifer Aniston interpretando Rachel Green, em 'Friends'; a personagem trabalha por um período na Ralph Lauren. Foto: Reprodução de 'Friends' / Favorite Videos e burakisalsohere/YouTube

Nos dias 21 e 22 de setembro, os compradores da loja localizada na E 59th Street, em Nova York, poderão desfrutar de uma xícara de café de cortesia enquanto descansam em uma réplica do sofá do Central Perk.

No mesmo local, até o dia 27 de setembro, também será possível visitar o terceiro andar do estabelecimento para ver uma recriação do escritório de Rachel e uma seção diferente do café onde os amigos se encontravam.

Mas, se você não está nem estará em Nova York nesse período, ainda poderá aproveitar um pouco disso. A Warner Bros distribuirá 30 réplicas do sofá laranja de Friends em cartões-postais ao redor do mundo durante este mês - e São Paulo está no roteiro. Confira detalhes aqui.