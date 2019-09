Warner espalhará 30 réplicas do sofá de 'Friends' pelo mundo

Os episódios que celebram o Dia de Ação de Graças sempre foram marcantes em Friends. No da primeira temporada, Monica resolve fazer o jantar para ela e Ross após descobrir que seus pais vão viajar. Um a um, os outros têm seus planos estragados e resolveu se juntar aos amigos. Mas o ponto alto do episódio é quando um balão do Vira-Lata se solta num desfile na cidade e todos correm para o telhado para ver. Ao voltar, descobrem que estão trancados para fora do apartamento.

Foto: NBC