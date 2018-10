Evento em SP reúne experts do mercado de moda global e brasileiro

Designers, empresários, influenciadores e jornalistas vão falar de assuntos, como sustentabilidade e comunicação nas redes sociais Foto: Divulgação Iguatemi Talks

Na mesma semana em que acontece a São Paulo Fashion Week, entre a terça, 23, e a quinta, 25, o shopping JK Iguatemi promove a segunda edição de seu Iguatemi Talks, uma série de palestras e workshops dedicados à moda.

Serão mais de 30 ao todo, colocando empresários, criadores, jornalistas e especialistas em mercado e tendências do Brasil e do mundo para tratar de assuntos ligados ao universo fashion, como comunicação e redes sociais, sustentabilidade e tendências.

Entre os destaques estão nomes como Eva Chen, a diretora de parcerias de moda do Instagram, o sapateiro Christian Louboutin, a consultora de tendências Li Edelkoort, e os CEOs Gildo Zegna, da Zegna, e Roland Herlory, da Vilebrequin. O criador da influenciadora digital NooNouri, Joërg Zuber, e o fundador da marca de luxo sustentável Bottletop, Cameron Saul, são outros destaques do time internacional.

Juntam-se a eles o empresário Alexandre Birman, a blogueira Camila Coutinho, os estilistas Alexandre Herchcovitch e Reinaldo Lourenço, a empresária Costanza Pascolato, as stylists Flavia Lafer e Renata Corrêa, a jornalista Lilian Pacce e o diretor de arte Giovanni Bianco.

Os ingressos para o evento custam de R$ 50 (uma palestra) a R$ 350 (passe livre para todas as apresentações no três dias de evento) e estão à venda em iguatemi.com.br/iguatemitalks.

Confira a programação completa do Iguatemi Talks abaixo.

TERÇA, 23.10

10h - Painel - O universo Zegna, com Gildo Zegna (Zegna) e Maria Prata

12h - Painel - O império de Christian Louboutin, com Christian Louboutin e Pedro Bial

12h - Workshop - Deseja se comunicar melhor nas redes sociais?, com Paula Merlo (revista Glamour)

14h - Painel - Arte & Moda: Colaborações, com Roland Herlory (Vilebrequin), Ricardo Cruz (revista GQ) e Paulo Vicelli (Pinacoteca)

14h - Workshop - Imersão no imediatismo digital, com Eduardo Bravin e Luiza Ferraz

15h30 - Painel - Geração Instagram - Eva Chen (Instagram), Camila Coutinho, Helena Bordon e Maria Prata

15h30 - Workshop - O legado Tiffany, com Luciana Marsicano

17h30 - Painel - Bloom Earth Matters, com Li Edelkoort

17h30 - Workshop - Masterclass Eva Chen

19h - Workshop - O futuro da moda pela perspectiva da tecnologia, com Mariana Santiloni (WGSN)

19h - Painel - Como capacitar pessoas para o mercado de trabalho, com Laura Ancona (Marie Claire) e Rachel Maia (Capacita-me)

QUARTA, 24.10

10h - Painel - Going Global: a expansão global de Alexandre Birman, com Alexandre Birman e Daniela Falcão (Globo Condé Nast)

12h - Painel - Tendências primavera/verão 2020, com Li Edelkoort

12h - Workshop - Mercado e vida das influenciadoras digitais, com Lala Rudge e Lelê Saddi

14h - Painel - Joyce Pascowitch entrevista Reinaldo Lourenço

14h - Workshop - Crochê criativo e experimental, com Gustavo Silvestre

15h30 - Painel - A economia da moda: novos tempos de consumo e de mercado, com Lilian Pacce (lilianpacce.com.br) e Natalie Klein (NK Store)

15h30 - Free Free Fashion, com Yasmine Sterea

17h30 - Painel - Ageless: mulher contemporânea em todas as idades, com Ana Raia, Consuelo Blocker, Costanza Pascolato, Isabella Fiorentino, Ucha Meirelles

17h30 - Workshop - Artesanato no mundo da moda, com Fernanda Yamamoto e Sonia Quintella

18h30 - Painel - Digital Influencer Noonoouri, com Joërg Zuber e Camila Coutinho

19h - As mudanças e evoluções no universo da beleza, com Vanessa Rozan

QUINTA, 25.10

10h - Painel - Bottletop. Uma Jornada de Design Sustentável, com Cameron Saul (Bottletop) e Chiara Gadaleta (Eco Era)

12h - Painel - Colaborações criativas e o futuro da moda, com Alexandre Herchcovitch (À La Garçonne), Andrea Ribeiro (Hering) e Patricia Bonaldi

14h - Painel - Luxo digital na indústria da moda, com Anthonio Achille (McKinsey)

15h30 - Workshop - Como mudar sua imagem, com as stylists Flávia Lafer, Renata Corrêa e Rita Lazarotti

15h30 - Painel - Streetwear e a revolução do sistema, com Christian Resende (Cartel011), Jorge Grimberg e Rony Rodrigues (Box1824)

17h - Painel - A nova jornada de consumo de moda, com Carolina Rocha (Google)

17h30 - Workshop - Mentoring com Giovanni Bianco (Vogue Itália)

18h30 - Painel - Vogue, com Giovanni Bianco, Silvia Rogar e Donata Meirelles

19h - Workshop - Masterclass Lilian Pacce