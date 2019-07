Anitta fala sobre Pedro Scooby e se emociona ao revisitar passado

O casal Anitta e Pedro Scooby. Foto: Instagram/@anitta

A cantora Anitta participou da edição deste sábado, 27, do programa Caldeirão do Huck, da Rede Globo, e foi alvo de brincadeiras por parte do apresentador, Luciano Huck, que a provocou dizendo que Pedro Scooby, surfista e namorado da cantora, "nunca surfou uma onda tão grande na vida dele".

Anitta entrou na brincadeira e respondeu, rindo: “Ele surfa muito bem. Ele arrasa. Todas as modalidades, as manobras, faz tudo, todas as posições, lados, tá ótimo”, respondeu a cantora. Luciano completou dizendo que ela está com a pele muito boa, ao que Anitta respondeu: “Estou, né? Sorridente. A gente ri à toa, de alegria, está tudo bem. Cai o teto e a gente fica ‘ih, caiu, está tudo bem’”. O casal assumiu o namoro nas redes sociais durante uma viagem para Bali, na Indonésia, em maio deste ano.

Além de apresentar a música Onda Diferente, ao lado dos cantores Ludmilla e Papatinho, Anitta participou do quadro ‘Visitando o Passado’ e se emocionou ao se deparar com uma réplica da casa de sua avó - já falecida -, onde passou grande parte da infância. Parentes da cantora também estavam presentes e foram às lágrimas junto com ela.