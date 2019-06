Anitta assume namoro com Pedro Scooby, diz colunista

Surfista postou fotos e vídeos da cantora em Bali Foto: Pedro Scooby/Instagram

Anitta está namorando o surfista Pedro Scooby, ex-marido de Luana Piovani, segundo informações do colunista Leo Dias. O casal está passando férias em Bali, na Indonésia.

Nos stories da cantora, Scooby aparece de relance em algumas publicações em que Anitta comenta sobre curiosidaes da viagem.

Já no perfil do surfista, há fotos do casal se beijando, fazendo pose juntos, além de vários vídeos de Anitta dançando sensualmente em uma balada - dentre as músicas que tocou, está Vai Malandra, hit lançado por ela em 2017.

De acordo com o colunista, Anitta confirmou o namoro. "Estamos juntos. Ele veio viajar comigo, estamos testando para ver se dá certo."

Não é a primeira vez que Anitta e Scooby formam um casal. Em 2016, os dois ficaram juntos por meses, mas o relacionamento não engatou e o surfista voltou com Piovani em seguida.